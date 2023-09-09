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В небе над Донецком взвился огромный флаг Украины: подробности

Защитники Украины запустили в небе над Донецком украинский флаг

сегодня, 13:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники 9 сентября в Авдеевке Донецкой области в честь дня города запустили в небо государственный флаг Украины. По ходу ветра он полетел в сторону временно оккупированного Донецка и впоследствии приземлился в Ленинском районе города. Как передает портал "Комментарии" об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

В небе над Донецком взвился огромный флаг Украины: подробности

Украинский флаг над Донецком. Фото: из открытых источников

"Сегодня 245 годовщина со дня основания Авдеевки. День мы начали с активности – запустили в небо государственный флаг на шариках. Он полетел на Донецк", – рассказал Виталий Барабаш. 


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По его словам, судя по тем перехватам, которые удалось добыть, оккупанты перепугались, даже предпринимали попытки его сбить, но все оказались неудачными. Подтверждением этого есть то, что флаг удачно долетел в Донецк, его видел с разных районов оккупированного города. Как результат, в местных пабликах начали появляться многочисленные фото и видео, как украинский флаг летит на воздушных шариках в небе над Киевским и Калининским районом захваченного Россией Донецка.

Читайте также на портале "Комментарии" — среди россиян снижается поддержка войны, уверяет "Левада-центр". Так, количество тех, кто "определенно" поддерживает действия РФ в Украине снизилось до 38% (на начало полномасштабного вторжения доля безусловно поддерживающих была 54%). Тех, кто "скорее поддерживает" действия России в Украине оказалось 32%. Впрочем, ряд других данных демонстрирует, что путинский режим еще имеет серьезную поддержку. Что можно сказать, исходя из данных этого опроса? И есть ли в принципе в РФ реалистичная статистика? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в оккупированном Донецке прозвучал сильный взрыв, после чего вспыхнул пожар.




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