В небе над Донецком взвился огромный флаг Украины: подробности

Украинские защитники 9 сентября в Авдеевке Донецкой области в честь дня города запустили в небо государственный флаг Украины. По ходу ветра он полетел в сторону временно оккупированного Донецка и впоследствии приземлился в Ленинском районе города. Как передает портал "Комментарии" об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Украинский флаг над Донецком. Фото: из открытых источников

"Сегодня 245 годовщина со дня основания Авдеевки. День мы начали с активности – запустили в небо государственный флаг на шариках. Он полетел на Донецк", – рассказал Виталий Барабаш.

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По его словам, судя по тем перехватам, которые удалось добыть, оккупанты перепугались, даже предпринимали попытки его сбить, но все оказались неудачными. Подтверждением этого есть то, что флаг удачно долетел в Донецк, его видел с разных районов оккупированного города. Как результат, в местных пабликах начали появляться многочисленные фото и видео, как украинский флаг летит на воздушных шариках в небе над Киевским и Калининским районом захваченного Россией Донецка.

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