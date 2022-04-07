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В НАТО рассматривают вопрос поставки тяжелого оружия Украине

В Североатлантическом альянсе готовы усилить поддержку Украины в войне против РФ

сегодня, 09:42
Автор:

Кравцев Сергей
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Ключевым вопросом на сегодняшней встрече министров иностранных дел стран НАТО станут дальнейшие поставки вооружения Украине. В частности, речь будет идти о передачи Киеву тяжелого оружия. Как передает портал "Комментарии", таким анонсом перед началом заседания поделился генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Европейская правда".

В НАТО рассматривают вопрос поставки тяжелого оружия Украине

Йенс Столтенберг. Фото: DW

Йенс Столтенберг отметил, в том, что поддержка Украины должна продолжаться не сомневается никто. Внутри блока НАТО по этому вопросу есть понимание и согласие. Важно также найти понимание относительно передачи Киеву большего количества систем ПВО, противотанкового оружия, легкого. Есть также запрос от Украина получить тяжелое оружие. Также будут обсуждаться многие другие способы поддержать Украину в войне против России.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что все оружие, которое поставляется в Украину, необходимо украинскому народу для того, чтобы отстоять свой суверенитет и дать отпор оккупантам.

Ранее Столтенберг сделал заявление о том, что невозможно предсказать, когда война в Украине может быть прекращена. Он призвал страны Альянса быть готовыми к тому, что эта война может продлиться долгие месяцы и даже годы. Именно поэтому Североатлантический альянс должен быть готовым к длительной поддержке Украины. 

Читайте также на портале "Комментарии" – в Белом доме посоветовали не очаровываться после того, как Путин принял решение вывести часть своих войск из северной части Украины, потому как изначальный план Кремля остался неизменным. Россия продолжит делать все, чтобы максимально ослабить Украину.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/04/7/7137379/
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