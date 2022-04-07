В Белом доме назвали цель Путина после вывода войск из серной части Украины

В Белом доме считают, что вывод российских войск из северной части Украины – это не акт доброй воли агрессора, который свидетельствует о том, что планы Кремля поменялись. Разрушение и ослабление Украины – первоначальный план России, который она настроена реализовать и сейчас. Об этом заявила представительница Белого дома Джен Псаки. Как передает портал "Комментарии", слова Псаки цитирует канал "CNN".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Джен Псаки отметила, никто не должен питать иллюзий, увидев, что Россия отвела часть своих войск с Украины. Возможно, Москва решила поменять тактику, но цель в Кремле точно не пересмотрели. Россия и дальше намерена делать все, чтобы максимально ослабить Украину.

Псаки также дала оценку тем санкциям США, которые были введены против России. Российская экономика оказалась очень чувствительной к американским санкциям. Так новый пакет санкций может привести к тому, что Россия потеряет статус самой крупной экономики в мире. В итоге, это может создать дополнительные проблемы Путину, чтобы финансировать войну в Украине. Уже сейчас есть прямые последствия от введения санкций.

Читайте на портале "Комментарии" – председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что те события, которые происходят в Украине четко показывают, что в том или ином состоянии, но военные конфликт Россией может продлиться от нескольких лет до десятилетия. Нет сейчас оснований говорить, что Москва может отказаться от своих первоначальных планов относительно Украины. Поэтому, как сама Украина, так и ее европейские союзники вместе с США должны быть настроены на долгую историю.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!