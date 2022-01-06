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В Нацполиции рассказали, с какого месяца полицейские получат повышенные зарплаты

Повышение зарплат правоохранителям будет проходить в несколько этапов

сегодня, 09:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Первую повышенную зарплату работники правоохранительных органов должны получить уже в конце января 2022 года. Первый этап повышения коснется патрульных, спецназа и полицейских, которые несут службу в зоне ООС. Как передает издание "Комментарии", такую информацию обнародовал глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook.

В Нацполиции рассказали, с какого месяца полицейские получат повышенные зарплаты

Игорь Клименко. Фото: Facebook Игоря Клименко

Игорь Клименко отметил, что он с понимаем относится к негативным отзывам полицейских о своем жаловании, потому что финансовое вознаграждение должно быть соизмерено с теми рискам, которыми подвергается человек на работе.

По словам главы Нацполиции, в 2021 году были найдены возможности, как выделить дополнительное финансирование на материальную помощь полицейским, также выделялось финансирование на оздоровление.

Клименко отметил, несмотря на ряд сложных вопросов в правительстве все же нашли средства, чтобы в 2022 году начать поэтапное повышение зарплат полицейским. Уже в январе на повышенную зарплату могут рассчитывать теп правоохранители, которые выполняют свои обязанности в зоне проведения ООС. Второй этап повышения зарплат должен состояться в апреле. При этом Клименко уточнил, что повышение зарплат коснется не всех. У руководства Нацполиции зарплата останется на прежнем уровне.

Глава Нацполиции подчеркнул, повысить зарплаты одномоментно всем сотрудникам невозможно, потому как такую нагрузку бюджет просто не выдержит. При этом Клименко пообещал, что постепенно зарплата в правоохранительных органах будет пересматриваться в сторону увеличения.

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Источник: https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/350624710399174
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