Украинцам рассказали, насколько вырастет их зарплата в ближайшие пару лет

В октябре 2021 года средняя зарплата в Украине была равна 14 тысяч гривен (525 долл.). Но уже в следующем году украинцы в среднем на руки могут получать 15 тысяч 778 грн, что, если конвертировать по сегодняшнему курсу равно почти 600 долларам. Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщается в консенсус-прогнозе Министерства экономики.

Гривны. Фото: УНИАН

В 2023 году ситуация может еще улучшится, и украинцы будут получать 17 тыс. 425 грн (657 долларов), а в 2024 году "минималка" может подпрыгнуть до 19 тыс. 258 грн (726 долларов).

Читайте на портале "Комментарии" – в Госстате рассказали, в каких регионах больше всего растет зарплата. На первом месте по-прежнему Киев. В столице Украины средняя зарплата уже сегодня составляет 20 358 гривен. А вот в аутсайдерах рейтинга самых высоких зарплат Черновицкая область. Жители Черновицкой области в среднем получают на руки 10 811 гривен.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало, что министр обороны Алексей Резников решил всерьез взяться за пересмотр финансовой мотивации для военнослужащих. При этом министр признал, что сегодня средств в бюджете недостаточно, чтобы одномоментно поднять зарплаты в армии. Поэтому Алексей Резников предлагает на протяжении трех лет повышать жалование военнослужащим. Сегодня в среднем солдат получает на руки чуть больше 10 тысячи гривен, а средняя минимальная возможность зарабатывать – 14300 грн. В Минобороны уверены, что военнослужащие в украинской армии должны быть хорошо мотивированы. Тогда армия существенно укрепится.





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