В течение 3 лет Резников планирует повышать зарплату военным: на сколько она вырастет

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что, придя работать в Министерство обороны он поставил перед собой одну из главных задач –увеличение зарплат военных. К этому стоит двигаться. При этом министр признал, что сегодня он не готов сообщить приятную новость о повышении денежного довольствия украинских военнослужащих, потому что средств в бюджете на это нет. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 3 декабря, пишет "Украинская правда".

Алексей Резников. Фото: Украинская правда

Министр обороны отметил, сегодня в среднем солдат получает на руки чуть больше 10 тысячи гривен, а средняя минимальная возможность зарабатывать – 14300 грн. По словам Резникова, он ставит перед собой цель, как минимум на 30% поднять такую возможность.

Алексей Резников отметил, об увеличении зарплаты со следующего года пока говорить не приходится, поскольку 18 миллиардов гривен в бюджете на эту статью расходов нет. Как компромисс, министр предлагает выстроить на протяжении 3 лет справедливую модель постепенного роста зарплаты военнослужащих.

Глава Минобороны также отметил, что его задача – сделать службу в ВСУ – одной из самых престижных и востребованных профессий в Украине. Для этого зарплаты в украинской армии должны стать конкурентными на рынке труда. Если в ВСУ произойдет рост зарплат, тогда интерес к службе вырастет у молодых людей.

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