В Нацполиции появится новый департамент

Реформирование правоохранительных органов — процесс не одномоментный. Об этом свидетельствуют изменения в штате, концепции, структуре ведомств. В частности, Национальная полиция Украины обзаведется новым департаментом. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Украинская полиция / фото из открытых источников

Так, выступая в пятницу, 29 января на коллегии в Киеве, руководитель Нацполиции объявил о создании Департамента по надзору за работой всех полицейских. Новая структура приступит к выполнению своих обязанностей уже весной текущего года.

"Я инициировал создание нового департамента, который заработает уже с 1 марта. Это будет главная инспекция, которая будет наблюдать за работой всей системы Нацполиции и анализировать эффективность предоставления полицейских услуг гражданам", — уточнил Клименко.

Глава Нацполиции также напомнил, что только в течение прошедшего, 2020 года, из рядов полиции за преступления уволили 142 сотрудника, за дисциплинарные нарушения работы лишились 371.

В ходе своей речи Клименко обратился к присутствующим с "человеческой просьбой" — не навешивать ярлыки на тысячи полицейских из-за непорядочности отдельных сотрудников.

Как сообщал портал "Комментарии", в Житомирской области полицейские жестоко поиздевались над 18-летним парнем, заставляя признаться его в угоне автомобиля. О произволе правоохранителей на своей странице в Facebook сообщил первый секретарь украинского посольства в Великобритании Денис Сеник, который является дядей пострадавшего. Работники Малинского отделения полиции устроили "расправу" над Арсеном Сеником, сыном местного священника, и его другом.

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