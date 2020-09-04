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В Нацбанке рассказали, как повышение минималки отразится на инфляции в Украине

Чтобы повысить минимальную зарплату украинцам до 5 тысяч, с бюджета выделят еще 4 миллиарда гривен

сегодня, 09:56
Автор:

Виолетта Комаровская

Увеличение минимальной зарплаты для украинцев в 2020 году существенно не повлияет на рост инфляции. Соответствующий прогноз Национального банка озвучил на брифинге заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб. Но ситуация может измениться уже в следующем году. 

Минимальную зарплату украинцам решили увеличить уже с 1 сентября. Она выросла почти на 300 гривен и теперь достигает 5 тысяч гривен. Правда, это без вычета налогов. На руки украинцы будут получать около 4 тысяч. Вместе с зарплатой выросли и налоги, которые привязаны к минималке. А вот на показателях инфляции это никак не должно отобразится, уверяют в Нацбанке. По крайней мере, в этом году.

В Нацбанке рассказали, как повышение минималки отразится на инфляции в Украине

Минимальная зарплата. Фото: Корреспондент.net

"Рост минимальной зарплаты с этого месяца значительно на инфляцию не повлияет. Но нам нужно увидеть, какие показатели будут заложены в бюджет на 2021 год. Тогда мы уже сможем прогнозировать, как именно они отразятся на инфляции", - сообщил Дмитрий Сологуб.

Напомним, что уже в следующем году в Украине планируют поднять минимальную зарплату еще дважды - сначала на тысячу гривен, а затем еще на 500 гривен. 

"У нас уже был пример в Украине, когда в 2017 году значительно выросла минималка. В этот раз, если сравнивать с 2017 годом, такого резкого скачка нет. Хотя, отмечу, что после кризиса и восстановления потребительского спроса инфляционная ситуация может измениться, и рост минимальной зарплаты тоже на ней отразится", - добавил заместитель главы НБУ.

Пока же, чтобы повысить минималку украинцам, с бюджета дополнительно выделять еще 4 миллиарда гривен. 

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