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Украинцам подняли зарплаты и пенсии

С 1 сентября минимальная зарплата и пенсия выросла на несколько сотен гривен

сегодня, 07:51
Автор:

Виолетта Комаровская

С сегодняшнего дня, 1 сентября, в Украине выросли минимальные зарплаты и пенсии. Это стало возможно после того, как 29 августа президент подписал изменения в государственный бюджет. Их депутаты проголосовали на внеочередной сессии 26 августа. 

Отныне всем, кто получает минимальную зарплату, работодатели обязаны будут платить по пять тысяч гривен. Правда, это без вычета налогов. Фактически на руки украинцы будут получать около четырех тысяч гривен в месяц. Ранее минималка составляла 4723 гривен. То есть выросла она на 277 гривен. 

Украинцам подняли зарплаты и пенсии

Рост минимальной зарплаты. Фото: slovoidilo.ua

Уже в январе украинцам обещают повысить минималку вновь - до 6 тысяч гривен, а вскоре еще на 500 гривен. Но стоит помнить, что вместе с минимальной зарплатой вырастут и все налоги, которые к ней привязаны. 

Вместе с минимальной зарплатой выросла в Украине и минимальная пенсия. Ее с 1 сентября повышают на 110 гривен и 80 копеек. Если ранее это было почти 1890 гривен, то теперь будет две тысячи гривен. А вот пенсионерам, которые все еще продолжают работать, минимальную пенсию в Кабмине пообещали пересчитать сразу после того, как те уволятся либо же перестанут заниматься предпринимательской деятельностью. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какую зарплату сейчас платят украинским медикам


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