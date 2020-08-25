Степанов о зарплате медиков - на 30% меньше средней зарплаты в Украине

Денежное содержание украинских медицинских работников почти на 30 процентов ниже, чем средняя заработная плата по стране. Об этом на брифинге сегодня заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

"Я считаю, что заработная плата врача, который пришел после интернатуры, должна начинаться с 20-25 тысяч гривень. Понятно, что это очень трудно сделать одномоментно, но, я считаю, начиная с 1 января, эта заработная плата должна радикально увеличиться. Предоставлять квалифицированную медицинскую помощь может только работник, получающий конкурентную заработную плату. Не может быть так, что заработная плата в сфере здравоохранения почти на 30% ниже, чем средняя заработная плата по стране", - заявил чиновник.

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По его словам, количество людей с медицинским образованием, которые выезжают за границу, с каждым годом становится все больше. Молодые работники не готовы соглашаться с теми малыми зарплатами, которые есть в Украине – отметил Степанов.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Степанов дал два дня, чтобы наладили работу медицинских "горячих" линий.

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