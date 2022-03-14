В МВД рассказали, какая задача стоит перед оккупантами на ближайшие 2-3 недели

Ближайшие 2-3 недели могут стать решающими для Украины. Потому как оккупационные войска постараются закрепить свой успех в Мариуполе, а также будут пытаться перебросить свои силы на восточное направление Украины. Задача ВСУ не дать врагу это сделать. Как передает портал "Комментарии, об этом в эфире "24 канала" рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, перед оккупантами стоит первая и главная задача – взять под полный контроль Мариуполь. Если эту задачу им удастся выполнить, тогда стоит ожидать активную переброску их сил на Восток Украины. Россия будет пытаться захватить нашу восточную группировку.

Вадим Денисенко отметил, задача украинских защитников не дать оккупантам реализовать их задачи. В первую очередь это можно делать, принуждая врага к изнурительной и навязчивой наземной борьбе, где у вооруженных сил Украины есть весомое превосходство и, где противник несет очень большие потери. Поэтому, если украинской армии удастся взять инициативу, то врагу не удастся уйти от поражения.

Советник главы МВД отметил, Киеву очень нужна помощь Запада, в частности, приоритет – это получение помощи от международных партнеров по ПВО.

Отметим, ранее украинские спецслужбы перехватили разговор одного из оккупантов, в котором тот заверял, что в Украине им поставлена задача-минимум – оккупировать Мариуполь и установить полный контроль над городом. Пока Мариуполь не захвачен, они из Украины не уйдут.

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