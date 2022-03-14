logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В МВД рассказали, какая задача стоит перед оккупантами на ближайшие 2-3 недели
commentss НОВОСТИ Все новости

В МВД рассказали, какая задача стоит перед оккупантами на ближайшие 2-3 недели

Армия РФ будет прибегать к новым шагам в войне с Украиной

сегодня, 12:40
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Ближайшие 2-3 недели могут стать решающими для Украины. Потому как оккупационные войска постараются закрепить свой успех в Мариуполе, а также будут пытаться перебросить свои силы на восточное направление Украины. Задача ВСУ не дать врагу это сделать. Как передает портал "Комментарии, об этом в эфире "24 канала" рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В МВД рассказали, какая задача стоит перед оккупантами на ближайшие 2-3 недели

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, перед оккупантами стоит первая и главная задача – взять под полный контроль Мариуполь. Если эту задачу им удастся выполнить, тогда стоит ожидать активную переброску их сил на Восток Украины. Россия будет пытаться захватить нашу восточную группировку.  

Вадим Денисенко отметил, задача украинских защитников не дать оккупантам реализовать их задачи. В первую очередь это можно делать, принуждая врага к изнурительной и навязчивой наземной борьбе, где у вооруженных сил Украины есть весомое превосходство и, где противник несет очень большие потери. Поэтому, если украинской армии удастся взять инициативу, то врагу не удастся уйти от поражения.

Советник главы МВД отметил, Киеву очень нужна помощь Запада, в частности, приоритет – это получение помощи от международных партнеров по ПВО. 

Отметим, ранее украинские спецслужбы перехватили разговор одного из оккупантов, в котором тот заверял, что в Украине им поставлена задача-минимум – оккупировать Мариуполь и установить полный контроль над городом. Пока Мариуполь не захвачен, они из Украины не уйдут.

Читайте также на портале "Комментарии" — по Сумщине враг нанес авиаудары – больше всего досталось Ахтырке и снова не обошлось без погибших и травмированных.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=l9-zXpa1oB4
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!