По Сумщине враг нанес авиаудары – больше всего досталось Ахтырке: есть погибшие

Российские оккупационные войска продолжают наносить авиаудары по жилым кварталам мирных городов. Так, в результате ночной бомбардировки Ахтырки в Сумской области погибли, по меньшей мере, три мирных жителя. Как передает издание "Комментарии", об этом в своем видеообращении в Facebook рассказал мэр города Павел Кузьменко.

Ахтырка. Фото: из открытых источников

Городской голова Ахтырки отметил, некоторые соотечественники его упрекают в том, что он придает огласке зверства российских оккупантов, показывает на видео, что остается после их ударов. По словам Кузьменко, он это делает не для того, чтобы показать, какой сильный враг, а, чтобы весь мир увидел, что российский агрессор пришел в Украину и борется не с выдуманными "нацистами" и даже не с украинской армией, а с мирным беззащитным населением.

Павел Кузьменко отметил, ярким подтверждением его слов есть ночная авиабомбардировка частного сектора, жилых домов Ахтырки, где погибли по меньшей мере три человека, других пока еще не нашли. Мэр подчеркнул, здесь нет и не было военных объектов, здесь не было ВСУ, здесь были частные дома, которые теперь догорают после пожаров.

Мэр Ахтырки подчеркнул, весь мир должен видеть, как российские оккупанты воюют с гражданскими, как они убивают беззащитных людей, используя против них новейшие технологии ведения войны.

Кузьменко обратился к мировому сообществу перестать делать вид, что ничего необычного и страшного не происходит и принять волевое решение, чтобы закрыть небо над Украиной, спасти невинных людей.

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