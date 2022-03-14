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В Генштабе ВСУ рассказали, стоит ли ждать спецназ Беларуси в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что угроза участия армии Беларуси в войне против Украины сохраняется

сегодня, 08:08
Автор:

Кравцев Сергей
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Разведка уже неоднократно сигнализировала, что без поддержки со стороны стран ОДКБ России в одиночку все сложнее и сложнее проводить боевые действия против Украины. Поэтому в Кремле пытаются втянуть Беларусь в войну. Теперь же стало известно, что белорусские спецназовцы в категорической форме отказались принимать участие в боевых действиях против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В Генштабе ВСУ рассказали, стоит ли ждать спецназ Беларуси в Украине

Белорусский спецназ. Фото: из открытых источников

В информационной сводке Генштаба ВСУ за 14 марта говорится, что спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не планируют. Данная информация получена от одного из высокопоставленных лиц сил специальных операций.

Отметим, 12 марта секретарь СНБО Алексей Данилов публично признал, что вероятность того, что белорусские военные станут подмогой для России и вторгнуться в Украину все еще есть. Пока что самопровозглашенному президенту Беларуси Лукашенко удается уклоняться от прямых призывов Кремля задействовать белорусов в войне против Украины. Одной из причин, когда Беларусь могла включиться в войну против Украины мог стать обстрел российскими истребителями с украинского воздушного пространства приграничных сел в Беларуси. Тогда никто не пострадал, но сам прецедент был создан. Тогда в Украине оперативно заявили, что не имеют никакого отношения к данной провокации России.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/271993128447106
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