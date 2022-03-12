Путин пытается втянуть Беларусь в войну против Украины: чем это может закончиться

Россия не оставляет попыток втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной. 11 марта были провокации, которые могли позволить это сделать. В тот же день прошли многочасовые переговоры двух диктаторов – Путина и Лукашенко, по итогам которых решения об участии Беларуси в российско-украинской войне принято не было. По крайней мере, официально. Куда в итоге может качнуть Беларусь? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Лукашенко и Путин. Фото: из открытых источников

В условиях, когда РФ занята войной в Украине, а Лукашенко ослаблен, некие политические протесты, социальный взрыв могут смести его режим

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко поясняет:

"Лукашенко, безусловно, осознаёт опасность втягивания Беларуси в прямую войну. Мне кажется, что он уже сожалеет, что разрешил РФ нападать на Украину с территории Беларуси (пускать по Украине ракеты, делать вылеты авиации). Путин ему, как вероятно и Китаю, обещал блицкриг. Что Украина сдастся фактически без сопротивления. Что это будет быстрая операция, которая не приведет к особым имиджевым, политическим и экономическим потерям. Но, как мы видим, вследствие героизма ВСУ и всего украинского народа, ситуация пошла совершенно по другому сценарию".

По мнению эксперта, для Беларуси важно максимально, насколько возможно в условиях ее подконтрольности РФ, сохранять хотя б условный нейтралитет. Не нападать на Украину открыто.

"Дело не только в санкциях, которые тогда просто похоронят Беларусь (пока они не столь жесткие, как против РФ). Дело еще и в том, что у Лукашенко нет уверенности, что белорусские военные готовы идти против украинцев. Думаю, у него есть понимание, что первые же жертвы (а они точно будут – Украина уже предупредила, что готова встречать захватчиков, идущих с Беларуси, огнем прямо на границе) не расшатают ситуацию внутри самой Беларуси. Что белорусский народ не восстанет против этой войны в целом и Лукашенко в частности, – подчеркивает Михаил Дяденко. – В условиях, когда РФ занята войной в Украине, а Лукашенко ослаблен, некие политические протесты, социальный взрыв могут смести его режим. В этой сложной ситуации для Лукашенко максимально разумное решение – всячески избегать втягивания Беларуси в прямое столкновение с украинской армией".

Втягивание Беларуси в войну может закончиться бегством белорусских солдат, большими жертвами в их рядах

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий не сомневается, что Путин требует от Лукашенко участия белорусских войск в этой войне.

"А Лукашенко создает для этого возможности. Происходит ротация в пяти батальонных группах, которые стояли возле белорусско-украинской границы. Всё видели и всё понимают. В том числе – в ракурсе российских атак на Украину со стороны Беларуси. Сейчас Лукашенко, похоже, решил их убрать с переднего края, заменив другими. Не исключено, что будут назначены новые офицеры, возможно, россияне", – отмечает Александр Палий.

Так что, продолжает он, возможность втягивания Беларуси в войну сохраняется.

"Правда, это может закончиться бегством белорусских солдат, большими жертвами в их рядах. Но у Лукашенко нет никаких интересов, кроме личных. И если Путин будет на него серьезно нажимать, он бросит белорусские войска в атаку на украинские границы, – прогнозирует эксперт. – Ему плевать на свой народ. Сдерживает, возможно, лишь понимание, что если он втягивается в эту войну, то его в любой момент могут убрать. Как белорусы, так и россияне".

Потому и пытается как-то лавировать. Пока.

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