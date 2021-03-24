logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.03.2021

BTC/USD

54412.35

ETH/USD

1675.56

LTC/USD

185.51

НБУ 24.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В МВД рассказали, как будут штрафовать за отсутствие маски на улицах
commentss НОВОСТИ Все новости

В МВД рассказали, как будут штрафовать за отсутствие маски на улицах

Злостным нарушителям, которые не будут соглашаться надеть маску, будут выносить на месте протоколы о штрафе в 170 гривен

сегодня, 02:00
Автор:

Ольга Чародий

В Министерстве внутренних дел объясняют, что за отсутствие маски в общественных местах "красной" зоны будут штрафовать злостных нарушителей, которые не будут реагировать на замечания правоохранителей.

В МВД рассказали, как будут штрафовать за отсутствие маски на улицах

Карантин (фото из открытых источников)

Об этом заявил заместитель директора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало УП.

"Безусловно, первоочередной задачей будет донести до людей, почему придерживаться масочного режима — чрезвычайно важно как для собственной безопасности, так и безопасности здоровья и жизни окружающих. Все должны осознавать собственную ответственность", — заявил он.

На вопрос относительно того, будут ли привлекаться дополнительные силы полиции для отслеживания нарушений, Тракало отметил, что патрули постоянно присутствуют на улицах, они следят за соблюдением порядка и теперь, соответственно, будут делать замечания гражданам без масок.

Злостным нарушителям, которые не будут соглашаться надеть маску, будут выносить на месте протоколы о штрафе в 170 гривен, или постановления о штрафе в 17 тысяч, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении.

Напомним, в Киеве для проезда в общественном транспорте снова могут ввести специальные пропуска. Это произойдет в случае, если эпидемиологическая ситуация в столице ухудшится. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире "Украина 24". Так, киевская власть рассматривает возможность полной остановки общественного транспорта и переход на специальный режим. Пока же введение пропусков не планируется. Кроме того, в КГГА считают не целесообразным увеличивать количество транспорта для жителей столицы, потому что считают такое решение "неэффективным".



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ