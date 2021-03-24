В МВД рассказали, как будут штрафовать за отсутствие маски на улицах

В Министерстве внутренних дел объясняют, что за отсутствие маски в общественных местах "красной" зоны будут штрафовать злостных нарушителей, которые не будут реагировать на замечания правоохранителей.

Карантин (фото из открытых источников)

Об этом заявил заместитель директора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало УП.

"Безусловно, первоочередной задачей будет донести до людей, почему придерживаться масочного режима — чрезвычайно важно как для собственной безопасности, так и безопасности здоровья и жизни окружающих. Все должны осознавать собственную ответственность", — заявил он.

На вопрос относительно того, будут ли привлекаться дополнительные силы полиции для отслеживания нарушений, Тракало отметил, что патрули постоянно присутствуют на улицах, они следят за соблюдением порядка и теперь, соответственно, будут делать замечания гражданам без масок.

Злостным нарушителям, которые не будут соглашаться надеть маску, будут выносить на месте протоколы о штрафе в 170 гривен, или постановления о штрафе в 17 тысяч, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении.

Напомним, в Киеве для проезда в общественном транспорте снова могут ввести специальные пропуска. Это произойдет в случае, если эпидемиологическая ситуация в столице ухудшится. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире "Украина 24". Так, киевская власть рассматривает возможность полной остановки общественного транспорта и переход на специальный режим. Пока же введение пропусков не планируется. Кроме того, в КГГА считают не целесообразным увеличивать количество транспорта для жителей столицы, потому что считают такое решение "неэффективным".

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