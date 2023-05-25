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В МВД рассказали, что ждет мужчин, которые незаконно выехали из страны

Глава МВД заверил, что незаконно выехавших из Украины мужчин после возвращения ждет наказание

сегодня, 09:47
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Автор:

Кравцев Сергей

В Украине уже активно идет подготовка законопроекта о наказании мужчин, незаконно уехавших из Украины во время войны. Законопроект совместно наработают Верховная Рада и правительство. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

В МВД рассказали, что ждет мужчин, которые незаконно выехали из страны

Игорь Клименко. Фото: из открытых источников

Глава МВД признал, что сейчас каждый мужчина, который под тем или иным предлогом покинул Украину и потом вернулся – не понесет никакого наказания, потому что в законе до сих пор не предусмотрено наказание. Но по окончанию войны, считает Игорь Клименко, у государства будут механизмы, чтобы напомнить каждому мужчине, что он делал во время защиты нашей Родины и, где он находился. Тогда уже придется отвечать, особенно тем, кто нелегально покинул пределы Украины во военное время.


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Министр отметил, уже сейчас МВД изучает международный опыт в этом вопросе. 

По мнению Клименко, большинство украинских граждан с понимаем отнесутся к новому закону, когда определенные лица будут ограничены в некоторых правах.

"Они (Ред. – те, кто выехал незаконно за границу) должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения относительно дальнейшего передвижения этих граждан как минимум за границу", — подчеркнул министр. 

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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/cholovikiv-ki-nezakonno-viyihali-ukrayini-1684993857.html
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