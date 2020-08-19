В МОЗ рассказали, как украинские школьники будут проходить медосмотр

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга 18 августа, что работники образования в Украине не должны в преддверии предстоящего учебного года проходить медицинские осмотры. Теперь же Министерство здравоохранения в нынешних обстоятельствах советует проводить ежегодные медицинские осмотры школьников ближе ко дню рождения ребенка и не привязываться ко дню начала учебного года. С таким заявлением выступил главный санитарный врач Виктор Ляшко, когда отвечал на вопросы родителей и учителей. Об этом сообщает информационный ресурс Освіта.ua.

По словам Ляшка, ни один нормативно-правовой акт Министерства здравоохранения не обязывает проводить медицинские осмотры детей или в мае или августе - сентябре в начале нового учебного года.

ФОТО: 24 Канал

"Медицинские осмотры для детей взрослого возраста проводятся один раз в год. Поэтому мы обращались с просьбой к родителям и учителям проводить медицинские осмотры ближе ко дню рождения ребенка. Это поможет уменьшить количество очередей, улучшить качество медицинских осмотров и предотвратить скопление детей и взрослых в предшкольной период", - сообщил главный санитарный врач страны.

Как сообщало издание "Комментарии", в Украине назвали 10 областей, которые не готовы к ослаблению карантина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!