В МОЗ рассказали, как украинские школьники будут проходить медосмотр

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Павел Зинченко
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга 18 августа, что работники образования в Украине не должны в преддверии предстоящего учебного года проходить медицинские осмотры. Теперь же Министерство здравоохранения в нынешних обстоятельствах советует проводить ежегодные медицинские осмотры школьников ближе ко дню рождения ребенка и не привязываться ко дню начала учебного года. С таким заявлением выступил главный санитарный врач Виктор Ляшко, когда отвечал на вопросы родителей и учителей. Об этом сообщает информационный ресурс Освіта.ua.
По словам Ляшка, ни один нормативно-правовой акт Министерства здравоохранения не обязывает проводить медицинские осмотры детей или в мае или августе - сентябре в начале нового учебного года.
ФОТО: 24 Канал
"Медицинские осмотры для детей взрослого возраста проводятся один раз в год. Поэтому мы обращались с просьбой к родителям и учителям проводить медицинские осмотры ближе ко дню рождения ребенка. Это поможет уменьшить количество очередей, улучшить качество медицинских осмотров и предотвратить скопление детей и взрослых в предшкольной период", - сообщил главный санитарный врач страны.
Как сообщало издание "Комментарии", в Украине назвали 10 областей, которые не готовы к ослаблению карантина.
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