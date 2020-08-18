Учителям отменили обязательный медосмотр перед 1 сентября - Минздрав

Работники образования в Украине не должны в преддверии предстоящего учебного года проходить медицинские осмотры. О таком нововведении рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 18 августа.

"Педагоги не должны проходить медосмотры. Соответствующие изменения внесены в связи с карантинными ограничениями", - сообщил министр.

Так, учителя в этом году из-за пандемии коронавируса могут выходить на работу без медицинских справок о состоянии здоровья.

Напомним, в Украине отменили профессиональные медосмотры еще в начале лета. Так, на время карантина приостановлено действие нормы об обязательном прохождении профессионального медосмотра определенными категориям работников.

Как сообщалось, в условиях эпидемии коронавируса школьникам придется учиться с учетом ряда рекомендаций. Кроме уже привычных нам правил масочного режима, использования дезинфицирующих средств и соблюдения социальной дистанции, дети, учителя и родители получили и другие рекомендации от профильного министерства. Например, в школах предлагают открыть больше входов и выходов, а график учебного года будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.

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