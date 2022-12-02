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В Молдове треть населения считает, что РФ защищает "ЛДНР" и борется с нацизмом в Украине, – опрос

26,5% на десятом месяце полномасштабной войны не смогли ответить на вопрос о том, что происходит в Украине

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Несмотря на то, что уже позади 9 месяцев полномасштабной войны в Украине в Молдове более 26% жителей не могут точно ответить, что же происходит в соседней стране, а треть оправдывает действия России борьбой с нацизмом и защитой так называемых "ДНР" и "ЛНР". Как передает издание "Комментарии", такие данные показал опрос "Барометр общественного мнения", проведенный молдавским Институтом публичных политик, пишет "Newsmaker".

В Молдове треть населения считает, что РФ защищает "ЛДНР" и борется с нацизмом в Украине, – опрос

Молдова. Фото: из открытых источников

Как показывают результаты опроса чуть более 38% жителей Молдовы считают, что Россия совершила ничем неоправданное вторжение на территорию суверенной Украины. Но интересно другое, а именно то, что почти столько же – оправдывает агрессию (17,1% считают, что Россия защищает "ДНР" и "ЛНР" от атак Украины, 15,1% – что борется с нацизмом в Украине).

При этом в стране есть 26,5% людей, из числа опрошенных, которые вовсе не знают, что происходит в Украине. 36,20% респондентов высказали мнение, что Украина права в этой войне и имеет полное право защищаться от российской агрессии. Но есть и почти 22% граждан Молдовы, которые считают правой в войне Россию. 23,20% называют виновными в случившемся две стороны – как Украину, так и Россию и это несмотря на то, что война идет именно на территории Украины.

Также большинство граждан Молдовы высказали мнение, что ЕС и НАТО не должны вмешиваться в войну на территории Украины.

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Источник: https://newsmaker.md/
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