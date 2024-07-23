В мире зафиксирован самый жаркий день на Земле за всю историю наблюдений

Согласно данным службы климатических изменений Copernicus, 21 июля 2024 года стало самым жарким днем на Земле за всю историю наблюдений в мире, начиная с 1940 года. Глобальная температура на планете Земля составляла рекордные 17,09 градуса по Цельсию.



21 июля – самый жаркий день на Земле. Фото из открытых источников

Службы климатических изменений по всему миру фиксируют рекордные температуры воздуха, в частности Copernicus утверждает, что начиная с июня 2023 года каждый месяц считается самым жарким на планете по сравнению с предыдущими годами с момента ведения записей. Такая тенденция длится уже 13 месяцев, кроме того, был зафиксирован новый рекорд.

21 июля стало самым жарким днем на Земле за всю историю наблюдений. Всемирная температура поднялась до отметки 17,09 градуса по Цельсию и смогла превзойти предыдущий рекорд — 17,08 градуса по Цельсию, который был установлен в июле 2023 года.

Кроме того, в прошлом году, с 3 по 6 июля, температурный рекорд били четыре дня подряд. Ученые объясняют это изменением климата, которое вызвано сжиганием ископаемого топлива, что вызвало жару в Северном полушарии.

Также некоторые ученые предполагают, что 2024 год может превзойти 2023, как самый жаркий год с начала ведения записей, поскольку изменение климата и природный погодный феномен Эль-Ниньо, который закончился в апреле, подтолкнули температуру в этом году к более высоким показателям.

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