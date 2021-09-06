В Минздраве рассказали, когда в Украине могут ввести локдаун

По словам замминистра здравоохранения Украины Игоря Кузина, в большинстве регионов ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19. Чиновник сообщил, что в скором времени страна может войти в "желтую" зону эпидопасности. Об этом представитель Минздрава сообщил в эфире "Сніданку з 1+1"

Игорь Кузин - фото из открытых источников

"В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны. Мы будем вынуждены ввести "желтую", где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов", — сказал Кузин.

По мнению санитарного врача, выход из "зеленой" карантинной зоны можно считать "условной тревогой" о том, что в скором времени заболеваемость коронавирусом в стране будет расти. Он также добавил, что точной цифры, при которой карантинные мероприятия в Украине ужесточат, а именно введут локдаун, нет. Однако, по убеждению Кузина, украинцам не удастся его избежать.

Замминистра также подчеркнул, что если "красный" уровень будет введен, это произойдет не раньше ноября.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что инфицирование коронавирусом и тяжелое течение данного заболевания приводят к преждевременному старению внутренних органов. К таким выводам, в результате масштабного исследования состояния пациентов, перенесших COVID, пришли американские ученые. Кроме того, по наблюдениям врачей, пациенты, недавно переболевшие COVID плохо реагируют на анестезию и сложно переносят хирургические вмешательства, из-за нарушений свертываемости крови.

В материале издания также сообщалось, почему в Соединенных Штатах Америки обеспокоены опасностью "мю"-штамма коронавирусного заболевания.





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