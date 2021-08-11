В Минздраве рассказали, какие послабления введут для вакцинированных укранцев во время локдауну

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Лиля Воробьева
Министерство здравоохранения допускает введение послаблений во время осеннего нокдауна для тех граждан страны, которые вовремя сделали прививки от коронавирусной инфекции. Они смогут посещать учебные заведения, кинотеатры и музеи. Об этом рассказал глава министерства Виктор Ляшко, общаясь с журналистами "Украинского радио".
Виктор Ляшко (фото из открытых источников)
Как отметил Ляшко, коллектив школы или садика, который прошел вакцинацию более чем на 80 процентов, будет работать в той или иной области, даже если там будет действовать "красный" уровень опасности.
Министерство здравоохранения даже позволит функционировать культурно-просветительским учреждениям и даст "добро" на массовые мероприятия, на которых смогут присутствовать граждане, которые позаботились о прививках.
По словам министра, "для медиков в такой момент важнее всего не допустить коллапса системы здравоохранения".
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Ляшко назвал два условия для получения международного сертификата о вакцинации. Виктор Ляшко рассказал, что сегодня нет никаких проблем для получения международного сертификата о вакцинации. Есть только несколько условий, когда этот сертификат можно получить. Их всего две: вам должны сделать две прививки вакциной против коронавируса, после которых необходимо обратиться к своему семейному врачу в удобное для вас время, попросив у него сертификат.
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