В Минздраве рассказали, какие послабления введут для вакцинированных укранцев во время локдауну

Министерство здравоохранения допускает введение послаблений во время осеннего нокдауна для тех граждан страны, которые вовремя сделали прививки от коронавирусной инфекции. Они смогут посещать учебные заведения, кинотеатры и музеи. Об этом рассказал глава министерства Виктор Ляшко, общаясь с журналистами "Украинского радио".

Виктор Ляшко (фото из открытых источников)

Как отметил Ляшко, коллектив школы или садика, который прошел вакцинацию более чем на 80 процентов, будет работать в той или иной области, даже если там будет действовать "красный" уровень опасности.

Министерство здравоохранения даже позволит функционировать культурно-просветительским учреждениям и даст "добро" на массовые мероприятия, на которых смогут присутствовать граждане, которые позаботились о прививках.

По словам министра, "для медиков в такой момент важнее всего не допустить коллапса системы здравоохранения".

"В Украине должна функционировать экономика, потому что ее полноценная работа дает возможность своевременно выплачивать зарплаты медикам, покупать препараты и все остальное, что необходимо при локдауне", — подытожил Виктор Ляшко.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Ляшко назвал два условия для получения международного сертификата о вакцинации. Виктор Ляшко рассказал, что сегодня нет никаких проблем для получения международного сертификата о вакцинации. Есть только несколько условий, когда этот сертификат можно получить. Их всего две: вам должны сделать две прививки вакциной против коронавируса, после которых необходимо обратиться к своему семейному врачу в удобное для вас время, попросив у него сертификат.

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