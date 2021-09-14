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В Минздраве просят родителей школьников мотивировать учителей делать прививки

В Минздраве призывают учителей активнее вакцинироваться против коронавируса

сегодня, 12:23
Автор:

Кравцев Сергей

Учителя в Украине попадают в группу риска заражения коронавирусом (COVID-19). Они могут заболеть сами, а также быть разносчиками инфекции. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Лиге" рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

В Минздраве просят родителей школьников мотивировать учителей делать прививки

Школа Фото: RSH.DE

Он отметил, как показывает практика в европейских странах и США, вспышки заболеваемости COVID-19 начинаются именно из учебных заведений. Именно там происходит распространение инфекции. Игорь Кузин отметил, альтернативы тому, чтобы не вакцинировать учителей и преподавателей просто нет. Поэтому учителям, которые еще не могут решиться на вакцинацию, нужно принять для себя решение и согласиться привиться. Тем более, что сегодня в Украине есть вакцины ведущих производителей в необходимом количестве.

Отдельно медик остановился на том, что родители школьников не должны оказываться в стороне. Они могут тоже мотивировать учителей более активно вакцинироваться, ведь тогда полноценный учебный процесс не будет прерван и дети будут посещать учебные заведения, не переходить на "дистанционку". При этом Кузин добавил, что каждый учитель в праве не сообщать, привит он против коронавируса или нет. Другое дело, что они должны убеждать педагогов пойти на вакцинацию. Каждый год учителя проходят медосмотры, в заключении обязательно указывается – вакцинирован ли человек или нет.

Игорь Кузин подчеркнул, что в вопросе вакцинации не может идти речь о том, чтобы ставить педагогов перед фактом – или вакцинация и работа, или же увольнение.

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Источник: https://life.liga.net/poyasnennya/interview/sanvrach-kuzin-o-privilegiyah-dlya-privityh-novyh-pravilah-jeltoy-zony-gotovnosti-bolnits
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