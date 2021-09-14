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Показатели COVID-госпитализации растут: в МОЗ «берут на карандаш» первые 6 областей

Уже в шести регионах страны эпидемиологические показатели находятся не в пределах нормы

сегодня, 10:30
Автор:

Кравцев Сергей

По состоянию на утро 14 сентября все регионы Украины находятся в "зелёной зоне" адаптивного карантина. Тем не менее, шесть областей уже вызывают тревогу в Министерстве здравоохранения, ведь там эпидемиологические показатели находятся на грани нормы. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на данные Минздрава.

Показатели COVID-госпитализации растут: в МОЗ «берут на карандаш» первые 6 областей

Больница Фото из открытых источников

Среди тех областей, которые больше всего вызывают беспокойство по уровню госпитализации больных с коронавирусом: Винницкая, Волынская, Закарпатская, Львовская, Николаевская и Одесская области. Если же говорить отдельно по каждой из областей, то в Винницкой области существенно увеличилась динамика госпитализации больных коронавирусом. Сейчас она на чуть выше 56%. Хотя ранее составляла 37%. Вызывает беспокойство ситуация в Волынской области, где этот показатель составляет почти 65%. Хотя ранее колебался в пределах 62%. Также в этом списке Закарпатская область, где динамика госпитализации на уровне 55,6%. Зашкаливают показатели госпитализации во Львовской области. Сейчас этот показатель на отметке 84,6%. Хотя ещё не так давно он был на уровне 70%. В Николаевской области показатель госпитализацией почти 54%. Здесь отмечается большой скачок госпитализации, потому как ещё недавно он был на уровне 14%. Также среди областей, которые вызывают беспокойство, Одесская область. Там показатель равен 57,5%.

Напомним, что в Минздраве считают, что допустимая норма – до 50% госпитализации. Всё, что свыше – это уже идёт сверх нормы.

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Источник: https://moz.gov.ua/uploads/6/32966-13_09_2021.pdf
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