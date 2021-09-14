Показатели COVID-госпитализации растут: в МОЗ «берут на карандаш» первые 6 областей

По состоянию на утро 14 сентября все регионы Украины находятся в "зелёной зоне" адаптивного карантина. Тем не менее, шесть областей уже вызывают тревогу в Министерстве здравоохранения, ведь там эпидемиологические показатели находятся на грани нормы. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на данные Минздрава.

Больница Фото из открытых источников

Среди тех областей, которые больше всего вызывают беспокойство по уровню госпитализации больных с коронавирусом: Винницкая, Волынская, Закарпатская, Львовская, Николаевская и Одесская области. Если же говорить отдельно по каждой из областей, то в Винницкой области существенно увеличилась динамика госпитализации больных коронавирусом. Сейчас она на чуть выше 56%. Хотя ранее составляла 37%. Вызывает беспокойство ситуация в Волынской области, где этот показатель составляет почти 65%. Хотя ранее колебался в пределах 62%. Также в этом списке Закарпатская область, где динамика госпитализации на уровне 55,6%. Зашкаливают показатели госпитализации во Львовской области. Сейчас этот показатель на отметке 84,6%. Хотя ещё не так давно он был на уровне 70%. В Николаевской области показатель госпитализацией почти 54%. Здесь отмечается большой скачок госпитализации, потому как ещё недавно он был на уровне 14%. Также среди областей, которые вызывают беспокойство, Одесская область. Там показатель равен 57,5%.

Напомним, что в Минздраве считают, что допустимая норма – до 50% госпитализации. Всё, что свыше – это уже идёт сверх нормы.

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