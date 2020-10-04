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В Минздраве посчитали, сколько учеников сейчас на самоизоляции

На самоизоляции ученики 14 дней, а потом возвращаются в школу

сегодня, 14:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Ситуация с коронавирусом в Украине пока остается сложной, за прошлые сутки подтверждено 4 140 новых случаев заболевания. И болеют не только взрослые, но и дети. На официальной странице Минздрава в Facebook появилась информация, что на самоизоляции находятся более 83 тысяч учеников.

В Минздраве посчитали, сколько учеников сейчас на самоизоляции

На сегодняшний день COVID-19 подтвердили у 1257 школьников, а также у 2 158 учителей. Согласно постановлению Кабинета Министров, если более 50% классов в школе будут на самоизоляции, тогда учебное заведение полностью переходит на дистанционную систему обучения.

Сейчас дома находятся более 83 тысяч школьников, то есть те классы, в которых был зарегистрирован хотя бы один случай коронавируса. Дети будут находиться на самоизоляции 14 дней, а потом снова вернутся к учебе. 

В Минздраве также указали, что все учебные заведения будут обеспечиваться антисептиками и другими средствами индивидуальной защиты.

Ранее издание "Комментарии" сообщали, что около 5% школьников в Украине пережили заражение коронавирусной инфекцией, но она прошла у них без симптомов. 


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