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Украинские школьники заражаются COVID-19 и не замечают этого: удивительное заявление врача

Врач рассказал о безсимптомном коронавирусе среди украинских школьников

сегодня, 09:26
Автор:

Павел Зинченко

Около 5% украинских школьников пережили заражение коронавирусом без симптомов. К такому выводу медики пришли после того, как были проанализированы тесты на антитела у 520 украинских школьников и учителей. Статистикой исследования у себя на странице в Facebook поделился медик Андрей Волянский. Об этом сообщает News New.

Украинские школьники заражаются COVID-19 и не замечают этого: удивительное заявление врача

"Антитела против SARS-COV-2 у школьников и преподавателей. Закончили обработку данных. Каждую сыворотку проверяли на 4-х наборах: общий, IgA, IgM, IgG компании "Хема". Получили уникальные данные: у 25 человек (23 школьника и 2 преподавателя) из 520 (460 и 60) были одновременно обнаружены IgG и IgA. Только у 2-х человек выявлены ИгМ", — сообщил врач.

Таким образом, по его словам медика, обработанные данные могут свидетельствовать о том, что из 520 протестированных 25 человек имели антитела к коронавирусу, но при этом им не довелось болеть. По мнению Волянского, если экстраполировать эти данные, то можно предположить, что 5% школьников перенесли инфицирование бессимптомно.

Также пользователи Facebook обратили внимание, что из 520 исследуемых людей только 25 перенесли инфекцию, то есть никто толком и не болел. Доктор подтвердил данное наблюдение.


Как сообщало издание "Комментарии", в МОЗ рассказали, как украинские школьники будут проходить медосмотр.


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