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Коронавирус в Украине: появились актуальные данные

За сутки коронавирус подтвердили у более 4 тысяч человек

сегодня, 10:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Коронавирусная инфекция, которая, как выяснилось, снижает уровень тестостерона у мужчин, продолжает "удерживать позиции". В Украине за прошлые сутки зарегистрировано 4 140 новых случаев заболевания. Такие данные опубликованы на сайте СНБО.

Коронавирус в Украине: появились актуальные данные

iStock

Больше всего вирус "атакует" столицу Украины (24 450 человек (+407) за сутки), а также Львовскую (21 194 человека (+162) и Харьковскую (20 518 человек (+414) области. Больше 200 новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировали также в Днепропетровской, Житомирской и Сумской областях.

Всего в стране коронавирусом болеет около 122 тысяч человек, еще у более 293 тыс. украинцев есть подозрения на наличие вируса в организме. Жертвами болезни стали 4 397 человек, из них 44 — за прошлые сутки. Победить COVID-19 удалось 100 107 украинцам, из них 1 370 человек выздоровели за минувшие сутки. 

Меньше всего случаев заболевания фиксируют в Кировоградской (+21 за сутки) и Черкасской (+50 за сутки) областях.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что гонконские ученые изобрели маску, которая может на 100% защитить от коронавируса.


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