В Минздраве объяснили, почему карантин выходного дня провалился

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Сергей Медведев
Введение дополнительных ограничений для украинцев, в частности, карантина "выходного дня" оказалось малоэффективным. Об этом говорит и статистика заболеваемости и уже подтверждают в Министерстве здравоохранения. О причинах подобного провала рассказал глава Минздрава Максим Степанов.
Карантин выходного дня
Так, по словам чиновника, карантин не сработал из-за низкой дисциплины украинцев. Для сравнения он привел опыт других стран.
Также он подчеркнул, что дисциплина нужна и при приеме лекарств и соблюдении предписаний врачей. С такой же строгостью и ответственностью украинцам стоит подходить и к соблюдению карантинных мер.
Министр напомнил, что правительство вводило карантин выходного дня до 30 ноября. Продолжать данную "полумеру" в Кабмине не собираются. Речь идет уже о полном локдауне.
Как сообщал портал "Комментарии", Кабинете министров Украины согласовали дату усиления карантинных ограничений, а именно введения локдауна. По данным украинских СМИ, которые ссылаются на личные источники в правительстве, ужесточенный карантин будет действовать якобы с 24 декабря по 15 января.
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