В Минздраве объяснили, почему карантин выходного дня провалился

Введение дополнительных ограничений для украинцев, в частности, карантина "выходного дня" оказалось малоэффективным. Об этом говорит и статистика заболеваемости и уже подтверждают в Министерстве здравоохранения. О причинах подобного провала рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Карантин выходного дня

Так, по словам чиновника, карантин не сработал из-за низкой дисциплины украинцев. Для сравнения он привел опыт других стран.

"Турция ввела комендантский час на выходных, и он будет соблюдаться. Ключевая позиция. Израиль ввел локдаун, и он соблюдается. И они видят результат. Мы ввели карантин выходного дня. Сначала неделю все эксперты так называемые вдруг начали говорить будет он работать или не будет. Дошли до выходных – мэры начали говорить некоторые: "Мы не будем выполнять", рестораны остались открытыми и пошло-поехало", – уточнил Степанов.

Также он подчеркнул, что дисциплина нужна и при приеме лекарств и соблюдении предписаний врачей. С такой же строгостью и ответственностью украинцам стоит подходить и к соблюдению карантинных мер.

Министр напомнил, что правительство вводило карантин выходного дня до 30 ноября. Продолжать данную "полумеру" в Кабмине не собираются. Речь идет уже о полном локдауне.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабинете министров Украины согласовали дату усиления карантинных ограничений, а именно введения локдауна. По данным украинских СМИ, которые ссылаются на личные источники в правительстве, ужесточенный карантин будет действовать якобы с 24 декабря по 15 января.

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