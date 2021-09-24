В Минздраве объяснили, как уберечь от COVID-19 малышей в детсадах

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Хмільовська Інна
В Украине стремительно растет количество новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 также активно распространяется среди детей. Чтобы посещение садов было безопасным, важно соблюдать основные карантинные рекомендации родителям и сотрудникам детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.
Детский сад, фото с открытых источников
Рекомендации Минздрава по безопасному пребыванию дошкольников в детских садах:
— родители должны убедиться, что ребенок здоров;
— скрининг температуры тела при входе в заведение;
— не использовать мягкие игрушки;
— не находиться в уличной обуви внутри помещений детсада;
— сотрудникам заведения рекомендуется воздержаться от контактов с лицами, имеющими симптомы заболевания;
— в случае появления первых симптомов изолировать ребенка в отдельном помещении и безотлагательно сообщить родителям о выявлены симптомы у ребенка.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине позволили комбинировать вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech. Отныне, если первую прививку гражданину провели вакциной Moderna, вторую — можно делать Pfizer и наоборот.
Напомним, обитателей в зоопарках начали прививать от коронавируса. В американских зоопарках Franklin Park и Stone начали питомцам делать прививки от COVID-19. Подобно вакцине, разработанной для людей, вакцина Zoetis вводится двумя дозами с интервалом примерно в четыре недели. По оценкам, для полной вакцинации всех видов, находящихся в зоне риска, в зоопарке Франклин Парк и Стоун-зоопарк потребуется от 3 до 4 месяцев.
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