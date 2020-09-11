В Минздраве объяснили, как помог Украине жесткий карантин

В Минздраве объяснили, зачем в Украине с началом пандемии коронавируса внедрили жесткий карантин. Это позволило сдержать удар по медицинской системе и не допустить перезагрузки больниц. Такое озвучил главный санврач в Украине Виктор Ляшков эфире телеканала "Украина 24".

Карантин в Украине

В условиях жестких ограничений, когда остановился весь общественный транспорт, не работали магазины, развлекательные заведения и сфера обслуживания, Украина жила в течение двух месяцев - с марта по май. Виктор Ляшко уверен, что введение такого карантина в то время в Украине было лучшей идеей.

"В марте и апреле мы имели в Украине лишь единичные случаи коронавируса и видели, что происходило в Западной Европе. Это был коллапс системы здравоохранения. Людей было некуда привозить и лечить. Вирус новый для всех, никто не знает ничего о его поведение и странам следует применять такие меры безопасности", - пояснил Виктор Ляшко.

Именно жесткие ограничения, считает сантитарний врач, позволили избежать резкого всплеска заболеваемости и позволили отечественной системе здравоохранения подготовиться как следует к спасению инфицированных.

"Мы таким образом спасли жизни десяткам, сотням, а может и тысячам людей. Наша система здравоохранения сегодня совсем не такая, какой она была весной, и теперь она готова предоставить медицинскую помощь всем, кто будет в нуждаться", - добавил Ляшко .

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