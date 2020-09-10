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Главная Новости Общество медицина В Украине смертность от коронавируса в четыре раза ниже, чем во Франции - Минздрав
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В Украине смертность от коронавируса в четыре раза ниже, чем во Франции - Минздрав

Стало известно, как отличаются показатели летальности из-за коронавируса в Украине и других странах

сегодня, 12:26
Автор:

Таисия Ерохина

Смертность от коронавирусной болезни в Украине значительно меньше показателей в других странах. Об этом на брифинге 10 сентября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине смертность от коронавируса в четыре раза ниже, чем во Франции - Минздрав

Как рассказал глава Минздрава, на сегодняшний день летальность из-за COVID-19 в Украине составляет 2,1%. А во Франции это показатель достигает более 9%, Великобритании - 11%, Германии - 4%, США - 3%. По мнению министра, это свидетельствует о действенности введенных в Украине карантинных ограничениях и правил, а также указывает на эффективность национальных протоколов лечения.

В Минздраве отметили, что в основном жертвами коронавируса становятся люди старшего возраста. Так, более 90% смертей от COVID-19 в нашей стране приходится на людей старше 50 лет. К этому же сообщается, что 79,7% умерших имели сопутствующие заболевания.

Добавим, что Минздрав призывает граждан не заниматься самолечением при появлении симптомов коронавирусной инфекции, а немедленно обращаться к семейному врачу.

Напомним, Минздрав изменил механизм медицинской помощи для больных коронавирусом. Теперь врачи могут приходить домой к пациентам, у которых подозрение на коронавирус.


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