Известный голливудский актер рассказал, как боролся с коронавирусом

Голливудский актер Майкл Рукер рассказал, как одному приходилось непросто бороться с недугом. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Инстаграме.

"Что тут сказать - это была настоящая битва. Но было все честно, как на любой войне. На экваторе эпического сражения с болезнью, я понял, что лучше повлиять на нее раньше, до заражения, чем бороться потом. Моя иммунная система не была на 100% готова к этому тяжелому испытанию, почки и печень приняли серьезный удар на себя. Это был настоящий стресс. Но уже я выиграл это сражение ! Да, пришлось много времени провести в фургоне одному, но теперь вирус в нокауте, это можно признать", - написал Рукер.

Майкл Рукер известный многим по двум фильмам "Стражей галактики" и многим другим ролям из вселенной DC.

Ранее "Комментарии" сообщали, что семейство Бекхэмов тайно переболело на коронавирус.

Инсайдер сообщает, что коронавирус Бекхэмы могли подхватить в Лос-Анджелесе, куда Дэвид приезжал с рабочим визитом. Позже экс-футболист почувствовал первые симптомы COVID-19. У его супруги Виктории также поднялась температура и болело горло. Звездное семейство провело две недели в самоизоляции в своем поместье на юго-западе Англии.





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