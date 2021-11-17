В Минздраве анонсировали обязательную вакцинацию даже в «желтой» зоне

В связи с непрекращающимся ростом заболеваемости коронавирусом в Минздраве намерены ужесточить карантинные ограничения. В частности, граждане, проживающие в регионах, которые попали в "желтую" зону, обязаны будут вакцинироваться. В противном случае, они не смогут выходить на рабочие места. Также люди, которые не вакцинированы, не смогут посещать заведения, они будут испытывать определенные ограничения. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "РБК-Украина", ссылаясь на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко на брифинге.

Виктор Ляшко. Фото: liga.net

Министр отметил, несмотря на "желтый" уровень, работники заведений обязаны будут привиться. Также привиться обязаны будут посетители заведений. На данный момент в Минздраве работают над тем, чтобы внести изменения в правила адаптивного карантина.

На сегодняшний день в "желтой" зоне остались всего две области – Закарпатская и Кировоградская. Пока что люди, проживающие в этих двух областях, не обязаны иметь при себе документы, подтверждающие вакцинацию, перед посещением торговых центров, ресторанов, кафе, отелей. Такие правила действуют для тех граждан, который проживают в областях, попавших в "красную" зону.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минздраве рассказали о строгих выговорах и нехороших последствиях для тех семейных врачей, которые не способствуют скорейшей вакцинации граждан. Семейные врачи проводят очень низкую разъяснительную работу. Отсюда у людей низкое доверие к вакцинации. Те врачи, которые не могут добиться повышения темпов вакцинации вскоре могут потерять работу.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!