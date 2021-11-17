В Минздраве рассказали, какие последствия ждут врачей, в случае отказа от вакцинации

В Минздраве считают, что имеют все основания поставить медработников перед фактом потери работы, если они будут выступать против вакцинации. Как передает издание "Комментарии", такую позицию в интервью сайту "Главком" высказал главный санврач Украины Игорь Кузин.

Коронавирус. Фото из открытых источников

Главный санврач обещает строгие санкции к тем докторам, на участках которых прослеживаются низкие темпы вакцинации против коронавируса. В Минздраве допускают, что низкие темпы вакцинации населения могут быть связаны с тем, что сами медики ведут неправильно разъяснительную работу среди украинцев, рассказывая о вреде вакцинации. Тем самым, медработники фактически выступают против вакцинации, подвергая людей опасности.

Игорь Кузин возмутился тем, что у многих семейных врачей очень низкие показатели по вакцинации. Это говорит о том, что врачи не работают с населением, они не связываются с теми людьми, который подписали с ними декларации, не приглашают прийти и сделать вакцину, не говорят о последствиях отказа от вакцинации.

По словам Кузина, выходит, что довольно много медиков просто не выполняют приказ Минздрава №504 о порядке предоставления первичной медицинской помощи.

В Минздраве намерены повлиять на сложившуюся ситуацию, провести с работниками медучреждений разъяснительную работу, а против злостных противников вакцинации в белых халатах ввести строгие санкции.

Читайте также на портале "Комментарии" — исследование показало, что вакцинация в 11 раз снижает вероятность смерти от Covid-19. Поэтому людям не стоит оттягивать свой поход в пункт вакцинации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!