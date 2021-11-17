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В Минздраве рассказали, какие последствия ждут врачей, в случае отказа от вакцинации

Игорь Кузин возмутился тем, что у многих семейных врачей очень низкие показатели по вакцинации

сегодня, 10:38
Автор:

Кравцев Сергей
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В Минздраве считают, что имеют все основания поставить медработников перед фактом потери работы, если они будут выступать против вакцинации. Как передает издание "Комментарии", такую позицию в интервью сайту "Главком" высказал главный санврач Украины Игорь Кузин.

В Минздраве рассказали, какие последствия ждут врачей, в случае отказа от вакцинации

Коронавирус. Фото из открытых источников

Главный санврач обещает строгие санкции к тем докторам, на участках которых прослеживаются низкие темпы вакцинации против коронавируса. В Минздраве допускают, что низкие темпы вакцинации населения могут быть связаны с тем, что сами медики ведут неправильно разъяснительную работу среди украинцев, рассказывая о вреде вакцинации. Тем самым, медработники фактически выступают против вакцинации, подвергая людей опасности.

Игорь Кузин возмутился тем, что у многих семейных врачей очень низкие показатели по вакцинации. Это говорит о том, что врачи не работают с населением, они не связываются с теми людьми, который подписали с ними декларации, не приглашают прийти и сделать вакцину, не говорят о последствиях отказа от вакцинации.

По словам Кузина, выходит, что довольно много медиков просто не выполняют приказ Минздрава №504 о порядке предоставления первичной медицинской помощи.

В Минздраве намерены повлиять на сложившуюся ситуацию, провести с работниками медучреждений разъяснительную работу, а против злостных противников вакцинации в белых халатах ввести строгие санкции.

Читайте также на портале "Комментарии" — исследование показало, что вакцинация в 11 раз снижает вероятность смерти от Covid-19. Поэтому людям не стоит оттягивать свой поход в пункт вакцинации.


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Источник: https://glavcom.ua/country/society/moz-gotuje-pokarannya-dlya-likariv-antivakcinatoriv-799119.html
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