В Минветеранов решили оздоровить тяжело раненых воинов

64 защитника суверенитета Украины по президентской инициативе получили из рук министра ветеранов Украины Юлии Лапутиной сертификаты на прохождение реабилитации и оздоровления. Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов.

Ветеранам вручили сертификаты на оздоровление

По словам Юлии Лапутиной, владельцами сертификатов стали воины, которые во время службы Украине получили сложные ранения. Такие люди заслуживают особого уважения и имеют первоочередное право на оздоровление и специализированное лечение в рамках посттравматической реабилитации.

Двери для участников боевых действий уже вскоре откроют санатории "Цветок полонины", "Созвездие", "Синяк", а также "Хрустальный источник".

Глава министерства по делам ветеранов Украины подчеркивает, что ветеранская политика Украины претерпевает значительные положительные изменения в сторону индивидуализации подхода к каждому бывшему участнику боевых действий. Сейчас вопросом психологической и физической реабилитации ветеранов, их обеспечения надлежащими жилищными условиями и доступом к качественному медицинскому обслуживанию в Минветеранов стараются уделять равнозначное внимание.

По данным Минветеранов, в течение последних шести лет 23 тыс. участников боевых действий воспользовались услугами по психологической и физической реабилитации, причем многие из них получили эти услуги в Болгарии, Грузии, США и других странах мира.

Ранее "Комментарии" сообщали, что согласно Указу президента Украины, впервые за годы независимости Украины женщине было присвоено звание бригадного генерала. Им стала 47-летняя Татьяна Остащенко, которая является командующей Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

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