logo
Русский Українська

BTC/USD

45170.76

ETH/USD

3270.19

LTC/USD

173.45

USD/UAH

26.89

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Минветеранов решили оздоровить тяжело раненых воинов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минветеранов решили оздоровить тяжело раненых воинов

64 ветерана Украины вскоре оздоровятся в четырех украинских санаториях

сегодня, 11:02
Автор:

Лилия Боровая

64 защитника суверенитета Украины по президентской инициативе получили из рук министра ветеранов Украины Юлии Лапутиной сертификаты на прохождение реабилитации и оздоровления. Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов.

В Минветеранов решили оздоровить тяжело раненых воинов

Ветеранам вручили сертификаты на оздоровление

По словам Юлии Лапутиной, владельцами сертификатов стали воины, которые во время службы Украине получили сложные ранения. Такие люди заслуживают особого уважения и имеют первоочередное право на оздоровление и специализированное лечение в рамках посттравматической реабилитации.

Двери для участников боевых действий уже вскоре откроют санатории "Цветок полонины", "Созвездие", "Синяк", а также "Хрустальный источник".

Глава министерства по делам ветеранов Украины подчеркивает, что ветеранская политика Украины претерпевает значительные положительные изменения в сторону индивидуализации подхода к каждому бывшему участнику боевых действий. Сейчас вопросом психологической и физической реабилитации ветеранов, их обеспечения надлежащими жилищными условиями и доступом к качественному медицинскому обслуживанию в Минветеранов стараются уделять равнозначное внимание.

По данным Минветеранов, в течение последних шести лет 23 тыс. участников боевых действий воспользовались услугами по психологической и физической реабилитации, причем многие из них получили эти услуги в Болгарии, Грузии, США и других странах мира.

Ранее "Комментарии" сообщали, что согласно Указу президента Украины, впервые за годы независимости Украины женщине было присвоено звание бригадного генерала. Им стала 47-летняя Татьяна Остащенко, которая является командующей Медицинских сил Вооруженных сил Украины.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mva.gov.ua/ua/news/64-veterani-zi-skladnimi-poranennyami-projdut-specialnu-reabilitaciyu
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ