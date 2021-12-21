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В Минсоцполитики рассказали, повлияют ли "ковидные" 1000 гривен на субсидии

Тысячу могут получить только вакцинированные украинцы

21 декабря 2021, 18:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Наши соотечественники, сделавшие полный курс вакцинации от коронавируса, начали получать от государства 1 тысячу гривен, предусмотренных соответствующей программой "єПоддержка". Сам процесс получения предусмотренных государством выплат не будет влиять на субсидию. Об этом сообщает представительство пресс-службы Минсоцполитики.

В Минсоцполитики рассказали, повлияют ли "ковидные" 1000 гривен на субсидии

Субсидии в Украине (фото из открытых источников)

Поэтому вакцинированные украинцы вправе получать соответствующие средства без риска потерять право на субсидию или на установленный уменьшенный ее размер.

По обнародованной ведомством информации, получение предусмотренных денег не будет влиять на возможности соотечественников пользоваться жилищной субсидией, так же выплата не будет уменьшать ее размер. По той причине, что такая выплата одноразовая, она не плюсуется в совокупный доход хозяйства, когда идет расчет размера субсидий. Поэтому она не отразится на установленном размере этой социальной помощи в другой будущий период.

  Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинцам начали выплачивать 1000 гривен. После начала бета-тестирования программы "єПоддержка" украинцам, имеющим две дозы вакцины, уже начали поступать средства. Клиенты Монобанка, Альфа-банка, открывшие счета для выплаты 1000 гривен, 16 декабря получили начисление денег от государства. По словам Михаила Федорова, участники бета-тестирования уже активно начали тратить средства в популярных книжных интернет-магазинах. Министр добавил, что это хороший показатель, что украинцы — читающая нация. Многие граждане решили использовать средства на железнодорожные и авиабилеты. Ранее мы сообщали, что с 13 декабря начнется бета-тестирование программы.


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Источник: https://www.msp.gov.ua/news/21167.html
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