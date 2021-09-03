Украинские пенсионеры получают среднюю пенсию около 3000 гривен, но этих средств практически не хватает на проживание — оплата коммунальных услуг и лечение в старости стоят чуть ли не в разы дороже. Поэтому в Украине в 2022 году планируют в пять этапов повышать пенсии. Об этом сообщили в пресс служба Минсоцполитики.

Пенсии в Украине, скриншот с видео

Этапы роста пенсионных выплат в Украине:

— 1 января: повысят выплаты лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

- 1 марта: проведут индексацию пенсий для почти 10 млн пенсионеров и соответствующий пересмотр компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет



- 1 июля: пересчитают выплаты в связи с повышением прожиточного минимума;



- 1 октября: повысят минимальную пенсию в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы работающих украинцев;



- 1 декабря: второй просмотр в связи с изменением прожиточного минимума.



В Минсоцполитики отметили, что если удастся реализовать стратегию повышения пенсий, то она будет первой с 2014 года, когда повышением будут охвачены все категории пенсионеров.



Как ранее информировал портал "Комментарии", в Минсоцполитики планируют пять раз повышать пенсии в 2022 году : кому повезет. Украинский показали, насколько выросла средняя пенсия с начала 2020 года. Так, по состоянию на 1 января 2020 средняя пенсия составляла 3082,98 гривны, а по состоянию на 1 августа 2021 — 3 866,84 гривны.



Ранее портал "Комментарии" писал, что украинцы по-новому будут получать пенсии и пособия с 1 сентября: что нужно знать. Каждый пенсионер имеет право выбирать порядок осуществления выплаты пенсии, а также предусмотрено, что пенсия выплачивается ежемесячно, в срок не позднее 25 числа месяца.

Напомним, медлить больше нельзя: экономист рассказал о единственном выходе, иначе через 10-15 лет пенсии будет платить нечем. Власти уже сейчас нужно подумать о том, чтобы дать возможность украинцам накапливать свои сбережения, думая о старости. Но и здесь есть огромный риск. Подводные камни накопительной пенсионной системы кроются в том, что национальная валюта в Украине спустя некоторое время может обесцениться.



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