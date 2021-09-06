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Главная Новости Общество события В Минрегионе рассказали, когда в Украине начнется отопительный сезон
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В Минрегионе рассказали, когда в Украине начнется отопительный сезон

Уровень подготовки соответствует всем плановым показателям

сегодня, 17:21
Автор:

Елизавета Черных

По словам главы Министерства развития общин и территорий Алексея Чернышова, Украина подготовилась к старту отопительного сезона на 80%. Об этом сообщает ТСН. 

В Минрегионе рассказали, когда в Украине начнется отопительный сезон

В Минрегионе рассказали, когда в Украине начнется отопительный сезон - фото из открытых источников

Министр утверждает, что уровень подготовки соответствует всем плановым показателям. В связи с этим отопления в Украине должны включить вовремя. Глава Минрегиона также отметил, что тарифы для населения расти не будут. 

К слову, отопительный период в Украине начинается при условии, что среднесуточная температура в течение трех дней составляет +8 градусов и ниже, а завершается, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает 8 градусов тепла. 

Напомним, что ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, чего ждать украинцам от тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) осенью. Эксперты утверждают, что главным в платежке украинцев в отопительный период традиционно будет платёж за тепло. В некоторых городах тарифы на тепло вырастут, в некоторых нет. Кроме того, специалисты отмечают, что  любой рост тарифов приведет к росту неплатежей за коммунальные услуги.

Портал также сообщал, что по словам главы правительства Дениса Шмыгаля, Кабмин больше не влияет на установление тарифов на тепло и горячую воду. У местных властей "развязаны руки" и они вправе самостоятельно принимать решение по этому поводу.  В начале года власти подписали Меморандум с мэрами городов. Со своей стороны, Кабмин гарантировал "оздоровление" финансового состояния теплокоммунэнерго. Приличные суммы, потраченные на модернизацию, должны быть компенсированы. Это даст возможность мэрам городов самостоятельно регулировать тарифы на тепло и горячую воду. Власти на местах должны руководствоваться справедливым подходом к установлению тарифов.


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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/ukraina-gotova-k-nachalu-otopitelnogo-sezona-na-80-1860769.html
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