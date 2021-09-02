Шмыгаль «умыл руки» и попросил местные власти «не перегибать» с тарифами

Кабмин больше не влияет на установление тарифов на тепло и горячую воду. У местных властей "развязаны руки" и они вправе самостоятельно принимать решение по этому поводу. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал глава правительства Денис Шмыгаль, говорится в сообщении Правительственного портала.

Денис Шмыгаль. Фото: Кабинет министров Украины

Денис Шмыгаль рассказал, что в начале года власти подписали Меморандум с мэрами городов. Со своей стороны, Кабмин гарантировал оздоровление финансового состояния теплокоммунэнерго. Приличные суммы, потраченные на модернизацию, должны быть компенсированы. Это даст возможность мэрам городов самостоятельно регулировать тарифы на тепло и горячую воду. Власти на местах должны руководствоваться справедливым подходом к установлению тарифов.

Премьер пообещал отдельно по каждой области проанализировать ситуацию с теплокомунэнерго, сделав выводы, сколько нужно финансирования на реконструкцию и покрытие затрат. Также Денис Шмыгаль, обращаясь к руководителям на местах попросил их не "перегибать" с тарифами.

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