logo
Русский Українська

BTC/USD

50115.87

ETH/USD

3785.87

LTC/USD

185.78

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Шмыгаль «умыл руки» и попросил местные власти «не перегибать» с тарифами
commentss НОВОСТИ Все новости

Шмыгаль «умыл руки» и попросил местные власти «не перегибать» с тарифами

Тарифы на отопление и горячую воду больше не контролируются правительством Украины

сегодня, 15:50
Автор:

Кравцев Сергей

Кабмин больше не влияет на установление тарифов на тепло и горячую воду. У местных властей "развязаны руки" и они вправе самостоятельно принимать решение по этому поводу. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал глава правительства Денис Шмыгаль, говорится в сообщении Правительственного портала.

Шмыгаль «умыл руки» и попросил местные власти «не перегибать» с тарифами

Денис Шмыгаль. Фото: Кабинет министров Украины

Денис Шмыгаль рассказал, что в начале года власти подписали Меморандум с мэрами городов. Со своей стороны, Кабмин гарантировал оздоровление финансового состояния теплокоммунэнерго. Приличные суммы, потраченные на модернизацию, должны быть компенсированы. Это даст возможность мэрам городов самостоятельно регулировать тарифы на тепло и горячую воду. Власти на местах должны руководствоваться справедливым подходом к установлению тарифов.

Премьер пообещал отдельно по каждой области проанализировать ситуацию с теплокомунэнерго, сделав выводы, сколько нужно финансирования на реконструкцию и покрытие затрат. Также Денис Шмыгаль, обращаясь к руководителям на местах попросил их не "перегибать" с тарифами. 

Также читайте на "Комментариях" — премьер Денис Шмыгаль адресовал личную просьбу педагогам. Он попросил учителей и преподавателей не затягивать процесс вакцинации против коронавируса, чтобы не подвергать их учебные заведения риску быть остановленными на карантин в случае обострения противоэпидемиологической обстановки.

Читайте на "Комментариях" — Денис Шмыгаль приоткрыл карты, намекнув, куда в первую очередь направят средства МВФ. Речь идет о 2,7 миллиарда долларов, которые Киев получил безвозвратно, дабы преодолеть последствия пандемии.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/misceva-vlada-mozhe-zbalansovano-rozvyazati-pitannya-z-tarifami-na-teplo-ta-garyachu-vodu-u-vlasnih-gromadah-premyer-ministr
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ