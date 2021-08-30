Шмыгаль рассказал куда планируют направить средства от МВФ

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Татьяна Каптур
На этой неделе Украина получила 2,7 миллиарда долларов от Международного валютного фонда. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Денис Шмыгаль - премьер-министр Украины, фото из открытых источников
Также, премьер-министр подчеркнул, что данная финансовая поддержка будет занимать большую часть для восстановления экономической стабильности и даст возможность выплатить социальные выплаты украинцам в более крупном размере.
Напомним, что в марте 2020 года, в МВФ рассказали о выделении денег для поддержки мировой экономики. Окончательное решение по этому поводу приняли 2 августа. Всего было выделено 650 млрд долларов для данной поддержки.
Ранее, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что финансовая поддержка станет отличным подарком на юбилей Дня Независимости Украины.
К слову, экономисты считают, что этот год Украина может спокойно прожить без финансовых потрясений, но с финансовой поддержкой Международного валютного фонда это будет намного легче.
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