Шмыгаль рассказал куда планируют направить средства от МВФ

На этой неделе Украина получила 2,7 миллиарда долларов от Международного валютного фонда. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль - премьер-министр Украины, фото из открытых источников

"Данную помощь мы получили безвозвратно. Эту сумма предназначена для восстановления экономики в стране, которая пострадала за время пандемии", — объясняет Шмыгаль.

Также, премьер-министр подчеркнул, что данная финансовая поддержка будет занимать большую часть для восстановления экономической стабильности и даст возможность выплатить социальные выплаты украинцам в более крупном размере.

Напомним, что в марте 2020 года, в МВФ рассказали о выделении денег для поддержки мировой экономики. Окончательное решение по этому поводу приняли 2 августа. Всего было выделено 650 млрд долларов для данной поддержки.

"В последний раз подобную поддержку Украина получала в 2009 году, когда в стране был кризис. Данная реакция может стать позитивным фактором для страны", — рассказал глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что финансовая поддержка станет отличным подарком на юбилей Дня Независимости Украины.

"Эти деньги помогут нам закрыть некоторые вопросы, которые спровоцировал коронакризис", — подчеркнул президент Украины.

К слову, экономисты считают, что этот год Украина может спокойно прожить без финансовых потрясений, но с финансовой поддержкой Международного валютного фонда это будет намного легче.

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