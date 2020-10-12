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В Минобразования рассказали, как будут работать детские сады в ближайшее время

Уже с 15 октября все школы в Украине отправят на каникулы, а студентов переведут на дистанционное обучение

сегодня, 11:57
Автор:

Виолетта Комаровская

Усиление карантинных мер в образовательной сфере в Украине не затронет детские сады. Они продолжат работать в обычном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Министерства образования Сергей Шкарлет.

В Минобразования рассказали, как будут работать детские сады в ближайшее время

Детский сад. Фото: uapr.com.ua

Изменения коснутся, прежде всего, школьников и студентов. В частности, школы уже сегодня должны получить рекомендательные письма. Минобразования просит отправить всех учеников на каникулы с 15 по 30 октября. Причем это не зависит от того, в какой карантинной зоне расположено учебное заведение. На досрочные каникулы хотят отправить всех без исключения. 

А вот студентов в высших учебных заведениях уже на этой неделе могут снова перевести на дистанционное обучение, минимум, на две недели.

Критериев работы детсадов в условиях усиления вспышки коронавируса пока власти решили не менять.

"Отмечу, что все учреждения дошкольного образования продолжат свою работу в обычном режиме. Однако они должны учитывать все рекомендации Министерства здравоохранения и главного санврача Украины", — отметил и. о. министра образования. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине заработало новое разделение на карантинные зоны. В красной оказались только два города. Однако значительно расширилась оранжевая зона. 


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