В Минобразования рассказали, как будут работать детские сады в ближайшее время

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Виолетта Комаровская
Усиление карантинных мер в образовательной сфере в Украине не затронет детские сады. Они продолжат работать в обычном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Министерства образования Сергей Шкарлет.
Детский сад. Фото: uapr.com.ua
Изменения коснутся, прежде всего, школьников и студентов. В частности, школы уже сегодня должны получить рекомендательные письма. Минобразования просит отправить всех учеников на каникулы с 15 по 30 октября. Причем это не зависит от того, в какой карантинной зоне расположено учебное заведение. На досрочные каникулы хотят отправить всех без исключения.
А вот студентов в высших учебных заведениях уже на этой неделе могут снова перевести на дистанционное обучение, минимум, на две недели.
Критериев работы детсадов в условиях усиления вспышки коронавируса пока власти решили не менять.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине заработало новое разделение на карантинные зоны. В красной оказались только два города. Однако значительно расширилась оранжевая зона.
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