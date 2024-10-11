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В Минобразования хватаются за голову: кто массово выезжает из Украины

В Минобразования раскрыли масштабы выезда школьников из Украины

сегодня, 15:47 comments3831
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Кравцев Сергей

В Украине уже продолжительное время наблюдается тревожная тенденция, которая может негативно отобразиться на том, что ждет Украину в будущем и как дальше сможет функционировать страна. Украинские ученики старших классов массово выезжают из страны за границу. В большинстве случаев это касается юношей старших классов. Как передает портал "Комментарии", эту тему во время часа вопросов к правительству поднял министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. 

В Минобразования хватаются за голову: кто массово выезжает из Украины

Выезд школьников из Украины. Фото из открытых источников

Министр заявил, что разделяет тревогу относительно выезда детей из страны.

"Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах много детей, особенно парней, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине различными способами", – высказался министр.

Лисовой отметил, что главной задачей Министерства образования является предоставление детям качественного профессионального и высшего образования, чтобы они хотели остаться в Украине и в дальнейшем. 

Также он считает западное образование очень мифологизированным — мы представляем обучение в "Оксфорде", тогда как на самом деле украинская молодежь поступает в обычные вузы.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что для повышения зарплат педагогам нужно дополнительно 270 миллиардов гривен. Он рассказал об этом во время выступления в Верховной Раде, отметив, что в настоящее время таких средств в бюджете нет, но правительство работает над разными вариантами решения этой проблемы.

Лисовой объяснил, что на должность министра он пришел из образовательной сферы, имея опыт управления учебным заведением, поэтому хорошо понимает, какие проблемы возникают с зарплатами у учителей.

"Я подписывал сведения на такие зарплаты, за которые было стыдно. Я понимаю, как это тяжело", — поделился он своим опытом.




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