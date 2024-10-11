Могут учителя рассчитывать на повышение зарплат: ответ министра образования

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что для повышения зарплат педагогам нужно дополнительно 270 миллиардов гривен. Он рассказал об этом во время выступления в Верховной Раде, отметив, что в настоящее время таких средств в бюджете нет, но правительство работает над разными вариантами решения этой проблемы.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой

Лисовой объяснил, что на должность министра он пришел из образовательной сферы, имея опыт управления учебным заведением, поэтому хорошо понимает, какие проблемы возникают с зарплатами у учителей.

"Я подписывал сведения на такие зарплаты, за которые было стыдно. Я понимаю, как это тяжело", — поделился он своим опытом.

Министр подчеркнул, что повышение зарплат нужно для всех педагогов в Украине, и это требует огромных ресурсов – около 270 миллиардов гривен. На сегодняшний день таких денег у государства нет, но, по словам Лисового, правительство не оставляет попыток найти возможности для улучшения условий труда учителей.

Сейчас первоочередной задачей правительства является обеспечение безопасности школьников, особенно в регионах, где самая сложная ситуация с безопасностью. Лисовой отметил, что значительная часть ресурсов тратится на строительство укрытий для детей, особенно в прифронтовых районах. Это требует миллиардных вложений, необходимых для защиты жизни и здоровья учащихся.

Несмотря на сложные финансовые условия, министр Лисовой выразил надежду на то, что источники для повышения зарплат учителям будут найдены. Он сообщил, что разработано несколько возможных сценариев для постепенного или одновременного повышения зарплат, но для их реализации нужно привлечь хотя бы часть необходимых средств около 80 миллиардов гривен.