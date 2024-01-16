В Минобороны Украины обратились с призывом к странам НАТО

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Кравцев Сергей
Минобороны Украины призвало правительства стран НАТО усиливать сотрудничество в оборонных инновациях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.
Украина-НАТО. Фото: из открытых источников
Как сообщается, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко приняла участие в заседании Комитета по инновациям и гибридным угрозам в штаб-квартире НАТО в рамках деятельности Совета Украина-НАТО.
Она ознакомила участников Комитета с приоритетами Минобороны в сфере инноваций и киберзащиты. Отдельно обратила внимание на технологии, в которых нуждается Украина, чтобы изменить "правила игры" на поле боя.
Замминистра упомянула также об ИТ-коалиции, коалиции дронов и РЭБ и пригласила страны-участницы Комитета присоединиться к этим инициативам. По ее словам, Минобороны готово внести свой вклад в разработку Дорожной карты Украина-НАТО по сотрудничеству в сфере инноваций.
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