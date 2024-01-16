В Минобороны Украины обратились с призывом к странам НАТО

Минобороны Украины призвало правительства стран НАТО усиливать сотрудничество в оборонных инновациях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Как сообщается, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко приняла участие в заседании Комитета по инновациям и гибридным угрозам в штаб-квартире НАТО в рамках деятельности Совета Украина-НАТО.

Она ознакомила участников Комитета с приоритетами Минобороны в сфере инноваций и киберзащиты. Отдельно обратила внимание на технологии, в которых нуждается Украина, чтобы изменить "правила игры" на поле боя.

"Мы призываем инженерные сообщества и правительства усиливать сотрудничество в развитии возможностей в сфере оборонных инноваций — например, оптических систем наведения или разумных самонаводящихся боеприпасов для наших БПЛА. Мы призываем отрасль, инженерные сообщества и правительства усиливать сотрудничество как в развитии возможностей в этих сферах, так и в оценке перспективных технологий. Нам нужно вместе трансформироваться, чтобы обеспечить соответствие возможностей наших сил обороны требованиям современного поля боя", — подчеркнула Черногоренко.

Замминистра упомянула также об ИТ-коалиции, коалиции дронов и РЭБ и пригласила страны-участницы Комитета присоединиться к этим инициативам. По ее словам, Минобороны готово внести свой вклад в разработку Дорожной карты Украина-НАТО по сотрудничеству в сфере инноваций.

"Министерство обороны заинтересовано в проведении совместного инновационного мероприятия Украина-НАТО с привлечением экосистем Украины и Альянса. Такое событие наладит связи между Украиной и нашими партнерами и приведет к совместному развитию возможностей, обмену опытом или открытию доступа к новым технологиям для наших сил обороны", — отметила Черногоренко.

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