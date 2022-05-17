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В Минобороны сообщили о новом приказе защитникам Мариуполя

Глава оборонного ведомства Украины рассказал подробности

сегодня, 16:14
Автор:

Кравцев Сергей
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Сегодня защитника Мариуполя, которые находятся заблокированными на территории промзоны "Азовстали" отдан только один приказ – сохранить свои жизни. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационально телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников.

В Минобороны сообщили о новом приказе защитникам Мариуполя

Защитники Мариуполя. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны отметил, что сегодня действительно происходят очень непростые вещи, когда задействованы все государственные механизмы для того, чтобы попытаться освободить украинских защитников "Азовстали". Работает государство, работает дипломатия. Постоянно проводят сложные переговоры при содействии Красного Креста. Итогом переговоров есть эвакуация раненых, которые находятся в очень тяжелом состоянии и которым нужна медицинская помощь. 

Алексей Резников добавил, власти делают все возможное, чтобы, во-первых, сохранить бойцам и настоящим украинским героям жизнь, а затем и свободу. 

По словам министра, главный приказ, который был дан защитникам Мариуполя выполнен. Военнослужащие справились с очень сложной задачей и не позволили пройти 

Также издание "Комме-тысячной группировки вражеской армии. Эти силы направлялись на Запорожье, на другие города и села Донбасса. Также подвиг защитников Мариуполя помог отбить вражеские силы, которые были сосредоточены под Киевом. Алексей Резников подчеркнул, именно поэтому без преувеличения можно сказать, что все защитники Мариуполя сегодня герои.

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