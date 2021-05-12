В Минобороны рассказали, когда ожидают обострения войны с Россией

Ситуация на востоке страны остается одной из самых актуальных тем нынешних дней. На Донбассе за последнее время не только участилось количество обстрелов, но и значительно увеличилось число раненых и погибших украинских защитников. Как сообщают "РБК-Украина", руководитель Минобороны Андрей Таран объяснил, готова ли наша армия к вероятному обострению ситуации.



Министр обороны Украины Андрей Таран. Фото из открытых источников

По словам Тарана, отечественная армия находится в отличной форме. Военнослужащие постоянно пребывает начеку, отслеживая происходящее вблизи линии разграничения на Донбассе.

Слова о вероятном "осеннем обострении" военных действий в восточных областях Украины Таран ни подтверждает, ни опровергает. По словам министра, в его ведомстве не могут прогнозировать обострение на какой-то конкретный период времени.

Таран подчеркивает, что российское правительство и его наемники на Донбассе слишком непредсказуемы. Поэтому украинская сторона находится в положении постоянной боевой готовности — дабы в случае необходимости молниеносно ответить на действия противника.

Иными словами, по утверждению Андрея Тарана, это можно расценить, как постоянное ожидание любого обострения со стороны Российской Федерации. Вероятно, речь идет как об ухудшении ситуации на самом Донбассе, так и о прогнозируемом многими экспертами возможном полноценном вторжении России в Украину.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, насколько реальным эксперты считают вероятность начала масштабной войны России против Украины. По словам участницы программы "Украина-НАТО" Екатерины Коваль, наша страна может подвергнуться атаке со стороны российской армии уже этим летом. Какую конкретную дату для этого озвучивает специалист, читайте в нашем материале.

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