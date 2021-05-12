logo
Русский Українська

BTC/USD

56282.60

ETH/USD

4277.76

LTC/USD

374.93

USD/UAH

27.75

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Минобороны рассказали, когда ожидают обострения войны с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минобороны рассказали, когда ожидают обострения войны с Россией

Украина готова дать достойный отпор российским военным в любой момент, если случится обострение ситуации на Донбассе

сегодня, 12:49
Автор:

Вечканова Елена

Ситуация на востоке страны остается одной из самых актуальных тем нынешних дней. На Донбассе за последнее время не только участилось количество обстрелов, но и значительно увеличилось число раненых и погибших украинских защитников. Как сообщают "РБК-Украина", руководитель Минобороны Андрей Таран объяснил, готова ли наша армия к вероятному обострению ситуации.

В Минобороны рассказали, когда ожидают обострения войны с Россией

Министр обороны Украины Андрей Таран. Фото из открытых источников

По словам Тарана, отечественная армия находится в отличной форме. Военнослужащие постоянно пребывает начеку, отслеживая происходящее вблизи линии разграничения на Донбассе.

Слова о вероятном "осеннем обострении" военных действий в восточных областях Украины Таран ни подтверждает, ни опровергает. По словам министра, в его ведомстве не могут прогнозировать обострение на какой-то конкретный период времени.

Таран подчеркивает, что российское правительство и его наемники на Донбассе слишком непредсказуемы. Поэтому украинская сторона находится в положении постоянной боевой готовности — дабы в случае необходимости молниеносно ответить на действия противника.

Иными словами, по утверждению Андрея Тарана, это можно расценить, как постоянное ожидание любого обострения со стороны Российской Федерации. Вероятно, речь идет как об ухудшении ситуации на самом Донбассе, так и о прогнозируемом многими экспертами возможном полноценном вторжении России в Украину.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, насколько реальным эксперты считают вероятность начала масштабной войны России против Украины. По словам участницы программы "Украина-НАТО" Екатерины Коваль, наша страна может подвергнуться атаке со стороны российской армии уже этим летом. Какую конкретную дату для этого озвучивает специалист, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какие экологические кризисы угрожают оккупированной территории Донбасса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ozhidaem-obostreniya-lyuboy-moment-taran-1620805325.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ