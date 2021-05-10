Экологическая катастрофа на Донбассе: в чем опасность

О Донбассе часто говорят в ракурсе войны. "Комментарии" решили узнать у экспертов, что можно сказать об экоситуации в Донецкой и Луганской областях, особенно в отношении угольных предприятий. Насколько она ухудшилась с начала конфликта? Какие наиболее вопиющие угрозы? Как можно решить проблемы? Ответы — в нашем материале.

Затопленная шахта на Донбассе. Фото из открытых источников

Как рассказал руководитель отдела энергетики ОО "Экодия" Константин Криницкий, основные экологические проблемы Донецкой области связаны с расположением там промышленных предприятий и негативными последствиями их функционирования.

Так, большинство угольных шахт Украины находятся в Донецкой области. Как объясняет эксперт, добыча угля негативно влияет на здоровье населения — как самих шахтеров, так и местных, проживающих в шахтерских городах. Например, при аварийных остановках систем водоотведения неочищенная вода из шахт может попасть и отравить подземные и наземные резервуары воды. Опасность представляют также отвалы породы — терриконы — которые в большинстве своем легковоспламеняющиеся.

Как добавляет Криницкий, также существует угроза от шахт, расположенных на неподконтрольной территории. По его данным, после начала войны на Востоке Украины, примерно две трети функционирующих государственных угольных предприятий остались в "Отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (ОРДЛО).

"По информации ОБСЕ, более 30 шахт пока затоплены, — отмечает эксперт. — Если неочищенную воду откачивать в круглосуточном режиме, она может попасть в почву и отравить резервуары воды, начать подтапливать расположены рядом шахты и дома. Истинный масштаб проблемы пока трудно оценить из-за отсутствия достоверных данных. После возвращения этих территорий под контроль Украины мы можем столкнуться с последствиями экологической катастрофы".

Кроме этого, добавляет Криницкий, двуокись углерода, который образуется в результате сжигания угля, является основной причиной изменения климата, последствия которого уже заметны в Украине (резкие перепады температур, бесснежные зимы, наводнения, засухи и т.д.). Также выбросы серы, азота и пыли от угольных ТЭС являются основными причинами сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний дыхательных путей местного населения.

На юге области основное промышленное загрязнение обеспечивают металлургические комбинаты города Мариуполь.

Положительным сдвигом эксперт называет то, что в 2019 году шесть шахтерских городов Донецкой области (Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Угледар, Селидово), три общественные организации из региона и Донецкая торгово-промышленная палата объединились и создали "Платформу устойчивого развития угольных городов Донецкой области". Впоследствии к ней присоединились еще три города: Торецкое, Белозерское, Новодонецкое.

"Основная цель этого объединения — поиск возможностей для справедливой трансформации собственных территорий в случае закрытия убыточных угольных предприятий, включающий в себя как социально-экономические аспекты, так и экологические", — пояснил Константин Криницкий.

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