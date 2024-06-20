В Минобороны рассказали, как изменились действия ТЦК после 18 мая

В Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней. В Минобороны рассказали, могут ли представители ТЦК до 16 июля задерживать отдельных лиц, доставлять их на прохождение ВВК и сразу мобилизовать. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "РБК-Украина".

ТЦК. Фото: из открытых источников

В Министерстве обороны, 6 мая 2024 года президент Украины издал Указ №272/2024 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", который был утвержден Законом Украины от 8 мая 2024 года №3685-IX. Согласно указу, срок проведения всеобщей мобилизации продлен на 90 суток, начиная с 14 мая 2024 года.

"Это означает, что процесс обновления персональных данных гражданами Украины, в соответствии с Законом Украины от 11 апреля 2024 года №3633-IX, и общая мобилизация будут продолжаться одновременно и не будут влиять друг на друга. Таким образом, мобилизационные мероприятия на территории Украины, включая призыв граждан на военную службу, направление на прохождение ВВК, вручение мобилизационных распоряжений или так называемых "боевых повесток", продолжаются в обычном режиме", — объяснили в Минобороны.

Отмечается, что мобилизации подлежат все военнообязанные и резервисты. Также известно, что призывники могут поступить на военную службу после достижения 18 лет только по собственному желанию, заключая соответствующий контракт.

В министерстве подчеркнули, что сейчас Кабмин не рассматривает продление срока обновления данных после 16 июля.

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