В Минобороны рассказали, как изменились действия ТЦК после 18 мая

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Кравцев Сергей
В Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней. В Минобороны рассказали, могут ли представители ТЦК до 16 июля задерживать отдельных лиц, доставлять их на прохождение ВВК и сразу мобилизовать. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "РБК-Украина".
ТЦК. Фото: из открытых источников
В Министерстве обороны, 6 мая 2024 года президент Украины издал Указ №272/2024 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", который был утвержден Законом Украины от 8 мая 2024 года №3685-IX. Согласно указу, срок проведения всеобщей мобилизации продлен на 90 суток, начиная с 14 мая 2024 года.
Отмечается, что мобилизации подлежат все военнообязанные и резервисты. Также известно, что призывники могут поступить на военную службу после достижения 18 лет только по собственному желанию, заключая соответствующий контракт.
В министерстве подчеркнули, что сейчас Кабмин не рассматривает продление срока обновления данных после 16 июля.
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