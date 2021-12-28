Воинский учет для женщин в Украине не является призывом в армию или мобилизацией. Он нужен для того, чтобы навести порядок в воинском учете и знать потенциал. Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В Минобороны рассказали, для чего женщины должны становиться на воинский учет - фото: Украина молодая

Она отметила , что приказ Минобороны о необходимости украинкам становиться на воинский учет не был неожиданностью, поскольку в марте 2021 года парламент Украины принял закон, введший именно такой учет. Его, по словам Маляр, поддержало абсолютное большинство депутатских фракций.

"То есть это совместное парламентское решение направлено на обновление, усовершенствование системы военного учета. Приказ является исполнением этого закона", — написала Маляр.

Замминистра обороны добавила, что воинский учет украинок существовал и раньше. Например, постановлением Правительства от 1994 года было предусмотрено порядка 40 профессий, являющихся основанием для взятия женщин на учет. А до 2008 года, по словам Маляр, это постановление было запрещено публиковать. С тех пор, продолжила она, появились новые профессии, а некоторые исчезли.



Маляр отметила, что целью постановки украинок на воинский учет является наведение порядка в учете, поскольку одной из главных проблем, которая стала очевидной в 2014 году, являлась "разрушенная система воинского учета".

Замминистра добавила, что женщины могут обратиться в Территориальные центры комплектования на протяжении всего 2022 года. Сейчас в Минобороны работают над тем, чтобы автоматизировать этот процесс и сделать более удобным.

Ранее эксперты для интернет-издания "Комментарии" оценили такое решение, а также рассказали, что нет так с воинским учетом украинок.

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