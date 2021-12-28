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Елизавета Черных
Воинский учет для женщин в Украине не является призывом в армию или мобилизацией. Он нужен для того, чтобы навести порядок в воинском учете и знать потенциал. Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
В Минобороны рассказали, для чего женщины должны становиться на воинский учет - фото: Украина молодая
Она отметила , что приказ Минобороны о необходимости украинкам становиться на воинский учет не был неожиданностью, поскольку в марте 2021 года парламент Украины принял закон, введший именно такой учет. Его, по словам Маляр, поддержало абсолютное большинство депутатских фракций.
Замминистра обороны добавила, что воинский учет украинок существовал и раньше. Например, постановлением Правительства от 1994 года было предусмотрено порядка 40 профессий, являющихся основанием для взятия женщин на учет. А до 2008 года, по словам Маляр, это постановление было запрещено публиковать. С тех пор, продолжила она, появились новые профессии, а некоторые исчезли.
Маляр отметила, что целью постановки украинок на воинский учет является наведение порядка в учете, поскольку одной из главных проблем, которая стала очевидной в 2014 году, являлась "разрушенная система воинского учета".
Замминистра добавила, что женщины могут обратиться в Территориальные центры комплектования на протяжении всего 2022 года. Сейчас в Минобороны работают над тем, чтобы автоматизировать этот процесс и сделать более удобным.
Ранее эксперты для интернет-издания "Комментарии" оценили такое решение, а также рассказали, что нет так с воинским учетом украинок.
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