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В Минобороны прокомментировали взрывы и пожар в российском Белгороде

На нефтебазе в российском Белгороде недалеко от украинской границы произошел пожар

1 апреля 2022, 17:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина не несет ответственности за все катастрофы или события, происходящие на территории РФ. Сюда же и относится произошедший пожар на нефтебазе в Белгороде. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник, отвечая на вопросы журналистов.

В Минобороны прокомментировали взрывы и пожар в российском Белгороде

Пожар на нефтебазе в Белгороде. Фото: из открытых источников

Александр Мотузяник отметил, на сегодняшний день Украина продолжает вести оборонную операция, отражая захватнические попытки России, отбивая вооруженные атаки агрессора. При этом все это не возлагает на Киев ответственность за все те просчеты, которые есть в самой России. Также Украина не должна нести ответственность за те катастрофы, которые время от времени происходят в России.

Спикер Минобороны подчеркнул, Украина не первый раз слышит от российской стороны обвинения в свой адрес о том, что это якобы украинское спецслужбы стоят за пожаром в Белгороде. 

Александр Мотузяник добавил, учитывая, что такие заявления звучат с определенной периодичностью он лично не будет ни подтверждать, ни опровергать такую информацию.

На уточняющий вопрос Мотузяник ответил, что он дал более чем исчерпывающий ответ, который в дополнении или объяснении не нуждается.

Отметим, ранее российские пропагандистские издания распространили информацию о том, что пожар на нефтебазе в Белгороде, неподалеку от украинской границы вспыхнул вследствие авиаудара, который нанесли два вертолета, зашедших на территорию России на низкой высоте.

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